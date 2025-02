Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Iren aumenta i prezzi degli abbonamenti di ricarica: lo segnala Flavio, un lettore deluso, girandoci vecchie e nuove tariffe della multiutility del Nord-Ovest. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che la mail per scriverci è info@vaielettrico.it

Iren aumenta i prezzi: ecco le nuove tariffe

“Stavo per rinnovare l’abbonamento a uno dei piani di Iren Go quando ho visto che anche Iren ha aumentato notevolmente le tariffe. I tre abbonamenti si modificano nei modi riassunti nella tabella a fianco. Tra l’altro si assiste a un fenomeno unico e cioè che ad abbonamento più costoso corrisponde un costo più alto del KW. Quindi più si spende e meno si è premiati da Iren. Peccato!!“. Flavio Balasini

Gli attesi ribassi non si vedono, tira una brutta aria

Risposta. Chi pensava che il 2025 sarebbe stato (finalmente) l’anno del calo nelle tariffe di ricarica purtroppo rischia di restare deluso. Di ribassi non si parla, piuttosto arrivano notizie di rincari, anche se i prezzi di Iren (pur trattandosi di abbonamenti) appaiono ancora piuttosto competitivi. L’avvento di Donald Trump alla Casa Bianca fa presagire venti di tempesta. Mentre i gestori delle grandi reti di ricarica continuano a lamentare il bassissimo tasso di utilizzo delle colonnine, causa scarsità di auto elettriche in circolazione. Fortunatamente qualche eccezione c’è, vedi la nuova mega-stazione Electrip di Assago (vedi VIDEO sotto). Un altro lettore, Antonello Burdese, ci ha informato che è cambiata anche la tariffazione del famoso punto di ricarica Soland di Borgo d’Ale, in provincia di Vercelli. Famoso per le tariffe super-competitive, grazie all’auto produzione di energia da solare. I clienti sono stati informati che, da febbraio, nelle ore centrali della giornata (con energia prevalentemente prodotta da fotovoltaico) c’è il prezzo super-promozionale di 0,25 €/kWh. Le restanti ore (con energia prelevata da rete) costano ora 0,45 €/kWh. Lo schema che riproduciamo sotto definisce con il colore verde quali sono le ore “solari”.

