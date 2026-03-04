Iran: non abbiamo le rinnovabili e allora teniamoci il gas e le bollette salate







Le conseguenze del conflitto aperto da Stati Uniti e Israele nei confronti dell’Iran ha ricadute quanto mai evidenti sulle scelte energetiche. Chi dipende troppo dal gas, per la produzione di energia, pagherà un prezzo salato. Anche peggio, se il conflitto dovesse proseguire nelle prossime settimane. Chi, invece, si è portato avanti nell’installazione di impianti eolici e fotovoltaici, avrà minori ripercussioni. A dimostrazione che investire sulle rinnovabili non fa bene solo all’ambiente, ma anche al portafoglio.

Visto dall’Italia, lo scenario è pessimo, visto il peso del gas naturale sulla produzione di energia elettrica. Così come è difficile dare torto a chi, in questi anni, si è fatto sostenitore della transizione energetica. In cinque giorni di attacchi aerei Usa-Israele e risposte con missili e droni da parte iraniana. le quotazioni del gas naturale sono cresciute come non accadeva dai tempo dell’invasione russa in Ucraina. Il balzo in due giorni è arrivato a toccare l’80% a 60 euro. Un prezzo che non si vedeva dalla fine del 2022.

Gnl, chiude lo stretto di Hormuz e i prezzi volano

Presto per dare un giudizio su quanto potrebbe pesare sulle bollette di imprese e famiglie:, perché tutto dipenderà dalla durata del conflitto. Tenendo conto che già prima dell’intervento militare i prezzi di gas e petrolio scontavano le incertezze delle trattative con l’Iran e i timori di una chiusura dello stretto di Hormuz, da dove passa un quarto del commercio die combustibili fossili mondiali.

Questo nuovo scossone – non lontano dalla crisi del gas provocata dall’invasione russa dell’Ucraina nel 2022 – dimostra come la dipendenza dai combustibili fossili esponga i paesi importatori a rischi geopolitici continui e difficilmente controllabili. Quando il gas naturale liquefatto (GNL) o le forniture pipeline vengono interrotti o diventano più costosi a causa di conflitti, tensioni regionali o blocchi di rotte marittime. E la sicurezza energetica dei consumatori e delle industrie è messa in crisi in pochi giorni.

Il che è un grande problema per il nostro Paese, dove si paga il prezzo più alto dell’energia elettrica tra i paesi industriali più avanzati della Ue. E dove, nonostante i numeri in crescita, siamo in ritardi sugli obiettivi che si è dato il governo per l’installazione di nuovi impianti rinnovabili. E dove manca completamente il settore dell’eolico off shore, nonostante la posizione al centri del Mediterraneo.

Perché dipendere dal gas è un errore strategico

Il gas è una materia prima a livello globale. Se un singolo grande fornitore riduce l’offerta o una rotta critica viene compromessa, prezzi e disponibilità sui mercati europei si alterano immediatamente. La sospensione della produzione di GNL in Qatar, uno dei principali esportatori mondiali, ha fatto volare i listini in Europa e altrove. In passato la sospensione del gas russo ha già provocato crisi energetiche nell’UE, con aumenti di prezzo tali da far impennare bollette domestiche e costi industriali.

Per non dire che il taglio delle forniture dalla Russia, per non finanziare la guerra all’Ucraina, ha portato i Paesi Ue a dover ricorrere ad altri mercati, In particolare dal Gnl prodotto negli Stati Uniti, diventato il primo esportatore nel continente.

Ma i prezzi del gas tendono a essere volatili anche in assenza di guerre aperte, tensioni diplomatiche o politiche commerciali restrittive possono causare forti oscillazioni. Queste instabilità si traducono in costi più alti per famiglie e imprese, rallentando la crescita e mettendo pressione sui bilanci pubblici.

Dipendenza dall’estero significa perdita di sovranità. Importare grandi quantità di gas significa legare parte della propria economia alle decisioni di governi esterni. Negli ultimi anni l’Unione Europea ha cercato di diversificare le fonti con acquisti di Gnl, ma rimane vulnerabile alle dinamiche internazionali e alle scelte politiche dei paesi esportatori.

Le rinnovabili, invece, riducono i rischi

In questo contesto, le energie rinnovabili – come solare ed eolico – emergono come una via di uscita dalla dipendenza dai combustibili fossili. Secondo studi internazionali, le rinnovabili non solo aiutano a combattere i cambiamenti climatici, ma sono anche meno esposte a fluttuazioni dei prezzi globali e ai rischi geopolitici.

Il primo vantaggio: produzione locale e prezzi più stabili. L’energia prodotta da fonti rinnovabili è generata sul territorio nazionale o regionale, riducendo la necessità di importazioni. Ciò significa che le famiglie e le imprese sono meno soggette alle oscillazioni dei mercati globali del gas o del petrolio, con potenziali bollette più prevedibili e ridotte.

Inoltre, integrando solare, eolico, idroelettrico e altre tecnologie pulite nelle reti nazionali, i paesi possono creare un mix energetico più resiliente. In caso di shock esterni, la dipendenza da una singola fonte si riduce drasticamente, attenuando impatti economici e sociali.

Oltre alla sicurezza energetica, le rinnovabili abbassano le emissioni di gas serra e inquinanti atmosferici, migliorando la salute pubblica e contribuendo agli impegni climatici a livello globale.

In conclusione, la crisi legata alle tensioni tra USA e Iran è un promemoria chiaro: un modello energetico basato principalmente sul gas naturale – importato e soggetto a shock geopolitici – è “vulnerabile” di sui. Chi ha investito nelle energie rinnovabili invece si trova in una posizione più sicura, con meno rischi di dipendere dalle dinamiche internazionali e più opportunità di controllare il proprio futuro energetico. La transizione energetica non è solo una questione ambientale, ma anche una scelta strategica per la stabilità economica e la sovranità nazionale.

E non bastano di certo le misure contenute nel recente decreto Energia approvato dal governo per invertire la tendenza dei prezzi in Italia. Perché come spiega Matteo Leonardi, direttore esecutivo del think tank Ecco. “Le bollette scendono con le rinnovabili e con politiche fiscali a vantaggio dei consumatori. Il decreto non affronta la questione centrale, che è l’insostenibile dipendenza dal gas.” Inoltre, sottolinea Leonardi “apre un conflitto con l’Europa sull’ETS anziché rafforzare il mercato unico dell’energia come opzione di sicurezza e competitività nei mercati globali”.