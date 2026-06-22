





Tre mesi di abbonamento gratuito con tariffe scontate del 30%. IPlanet Plus Summer Promo è dedicata ai clienti che ricaricheranno sul network IPlanet ed è perfetta per affrontare i lunghi viaggi estivi.

Dal 15 giugno al 15 agosto sarà disponibile la nuova “IPlanet Plus Summer Promo”, iniziativa dedicata ai nuovi clienti della rete di ricarica IPlanet. La promozione consentirà di attivare gratuitamente per tre mesi il piano in abbonamento IPlanet Plus, normalmente proposto a 9,99 euro mensili.

Cosa comprende IPlanet Plus Summer Promo?

Nel dettaglio, il canone sarà pari a 0 euro per il periodo iniziale composto dall’attivazione e dai successivi due rinnovi automatici. La tariffa sarà disponibile esclusivamente per chi non ha mai sottoscritto in precedenza l’abbonamento IPlanet Plus e potrà essere attivata direttamente dall’App IPlanet, nella sezione “Tariffe”, seguendo la stessa procedura prevista per tutti gli abbonamenti della piattaforma.

La promozione arriva in un momento perfetto perché con l’avvicinarsi dell’estate aumentano i viaggi medio-lunghi, gli spostamenti autostradali e le partenze verso località turistiche. Tutti contesti nei quali la rapidità della ricarica diventa uno degli aspetti più importanti per chi guida un’auto elettrica.

Ed è proprio qui che entra in gioco IPlanet Plus. Il piano permette di effettuare ricariche a 0,52€/kWh IVA inclusa sulle stazioni ultra veloci IPlanet, oltre alle prenotazioni illimitate tramite App. Per chi affronta diversi viaggi durante l’estate, la formula può quindi diventare interessante soprattutto sulle ricariche HPC, dove velocità e disponibilità delle colonnine incidono concretamente sui tempi e sull’esperienza di viaggio.

I vantaggi della rete IPlanet

La rete IPlanet punta infatti in modo deciso sulla ricarica ultra-fast, con infrastrutture che arrivano fino a 400 kW di potenza e di conseguenza tempi di sosta ridotti a pochi minuti. Una fruibilità particolarmente vantaggiosa per la mobilità extraurbana e autostradale, dove la rapidità della ricarica permette di avvicinare sempre di più i tempi complessivi di viaggio a quelli delle auto tradizionali.

Attraverso l’App, gli automobilisti possono individuare le stazioni disponibili, filtrare le colonnine compatibili con il proprio veicolo, prenotare una presa e monitorare in tempo reale la sessione di ricarica direttamente dallo smartphone.

In vista delle partenze estive, l’IPlanet Plus Summer Promo diventa un alleato di chi viaggia in elettrico, sia dal punto di vista pratico sia economico. Un modo per affrontare vacanze e lunghi spostamenti con più serenità nella gestione delle ricariche ultra-fast, ma anche con un occhio di riguardo al portafoglio.