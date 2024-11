IPlanet meglio di Tesla: ecco le 20 stazioni HPC a 0,49 euro/ kWh

Arriverà a giorni la App IPlanet che consentirà di visualizzare e attivare tutte le stazioni della rete nata dalla costola del gruppo petrolifero IP. Come ci segnalava qualche giorno fa un lettore, Giuseppe, che si era imbattuto in due stazioni di ricarica già attive sulla A4 Serenissima, le condizioni tariffarie a consumo sono estremamente vantaggiose: 0,49 euro/kWh utilizzando la App Electroverse.

Diventeranno 50 entro l’anno, già 3 in autostrada

Al momento sono 20 le stazioni di ricarica IPlanet funzionanti in Italia. La gran parte lungo l’asse Torino-Venezia. Due di queste, appunto, sull’A4 nelle aree di servizio Montealto Nord a Desenzano sul Garda e Limenella Est (Padova). Altre tre si trovano a Savignano sul Rubicone in Romagna, a Est del Grande Raccordo Anulare di Roma e nell’area di servizio Magra Ovest sulla A12 in prossimità di La Spezia. Entro l’anno diventeranno in tutto 50.

A giorni sarà rilasciata la App IPlanet per la localizzazione, l’attivazione e il pagamento

Sempre all’inizio del 2025 sarà rilasciato anche il sito – oggi solo una pagina statica – con la mappa di tutte le stazioni del brand e le informazioni di base per utilizzarle. Dalla App IPlanet, oltre alla geolocalizzazione, sarà possibile effettuare e pagare la ricarica e accedere a tutta una serie di altri servizi.

Come già annunciato a fine settembre IPlanet ha siglato un accordo con la società Autogrill per l’apertura congiunta di 41 hub di ricarica entro tre anni. Saranno ubicati sulla viabilità urbana ed extraurbana e progettati su un concept innovativo che prevede la sinergia fra ristorazione, distribuzione di carburante e ricarica per veicoli elettrici.

I siti sono già stato identificati. Si trovano in Lombardia (13), Piemonte (9), Lazio (6), Puglia (3), Veneto (3), Trentino-Alto Adige, Liguria, Emilia-Romagna, Marche, Umbria, e Calabria.

Sempre entro i prossimi tre anni IPlanet doterà di colonnine ultrafast (fra 150 e 300 kW di potenza) circa 300 delle sue attuali stazioni di rifornimento con un investimento di 200 milioni. Completerà l’elettrificazione delle rimanenti 200 entro il 2032. IPlanet è una joint venture fra IP e lo sviluppatore immobiliare Macquarie Capital EV Asset Holding.

