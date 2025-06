IPlanet, entro fine anno 600 punti di ricarica ultra-fast. A che prezzi?

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Abbiamo toccato con mano il servizio di ricarica IPlanet e fatto una chiacchierata con Massimiliano Montana Lampo (Direttore Commerciale). IPlanet è una realtà italiana che punta a coniugare velocità, sostenibilità e servizi.

Stiamo ancora parlando di colonnine, di quante ne servono, di come alimentarle, di quanto sia difficile utilizzarle. Ma in realtà chi le usa tutti giorni sa benissimo che questi sono problemi già ampiamente superati. Ancora meglio lo sanno i fornitori dei servizi di ricarica che stanno già guardando oltre: alla qualità del servizio. Per offrire non solo kW all’auto, ma anche attenzione all’automobilista. Abbiamo deciso allora di realizzare un video in collaborazione con IPlanet per scoprire come stanno cambiando le stazioni di ricarica e in cosa IPlanet si differenzia.

Chi è IPlanet?

IPlanet è una joint venture paritetica nata circa un anno fa tra Italiana Petroli (IP) e Macquarie Capital EV Asset Holding. Ha l’obbiettivo di portare la ricarica elettrica in oltre 500 stazioni su tutto il territorio italiano. I pilastri di IPlanet sono la velocità, la sostenibilità e i servizi.

Con Massimiliano Montana Lampo, Direttore Commerciale di IPlanet, scopriamo in cosa è diversa dagli altri fornitori.

In cosa è diverso iPlanet?

La vostra parola d’ordine è “velocità”

“Esatto. Puntiamo a essere tra i più rapidi operatori di ricarica elettrica in Italia. Stiamo installando infrastrutture da 300 kW e a breve porteremo anche quelle da 400 kW. Questo significa ridurre drasticamente i tempi di ricarica per i veicoli elettrici. Inoltre l’esperienza di ricarica deve essere completa e piacevole. Per questo stiamo trasformando le stazioni IPlanet in veri hub multifuel con servizi per l’auto e per le persone: ristorazione, relax, lavaggio auto e altro ancora.

Parliamo di sostenibilità: cosa fate davvero di “green”?

“Non solo utilizziamo energia certificata da fonti rinnovabili, ma la produciamo direttamente nelle nostre stazioni, grazie a pannelli fotovoltaici installati sui tetti, le pensiline e le strutture. Inoltre, stiamo creando vere e proprie smart grid locali, con sistemi di accumulo a batteria che migliorano l’efficienza energetica e la stabilità della rete”.

Quali sono i servizi che offrite oltre alla ricarica?

“In alcune stazioni abbiamo già lanciato il format Aplanet, realizzato in collaborazione esclusiva con Autogrill. Si tratta di uno spazio di ristorazione smart, pensato per rendere gradevoli i 15–20 minuti che l’utente passa mentre l’auto si ricarica. Anche qui abbiamo dedicato grande attenzione all’utilizzo di materiali riciclati per la realizzazione degli arredi. A breve integreremo anche officine, autolavaggi e servizi digitali via app”.

Una delle maggiori ansie ancora oggi è di trovare un punto di ricarica. Parliamo di numeri.

“Oggi noi abbiamo 40 stazioni di ricarica già attive, ma puntiamo a raggiungere 150 stazioni e oltre 600 punti di ricarica entro fine anno. Sono distribuite su viabilità urbana, extraurbana e autostrade, per garantire capillarità e grande accessibilità. Proprio in quest’ottica abbiamo lavorato moltissimo anche sulla semplicità di utilizzo delle nostre colonnine. Supportano sia pagamento con carta di credito tramite POS sia la nuova IPlanet App, che la card RFID. Inoltre, abbiamo siglato accordi di interoperabilità per essere accessibili anche da app di altri operatori”.

