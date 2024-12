IPlanet, ecco App, tariffe (0,74 euro/kWh) e nuove stazioni

Sarà Siemens il partner di IPlanet per realizzare le prossime 120 stazioni di ricarica della nuova rete che fa capo a Italiana Petroli. Intanto IPlanet ha rilasciato la nuova App per accedere alla sua rete. A giorni sarà aggiornato anche il sito Internet

La nuova App dà la possibilità, una volta creato l’account, di individuare le colonnine operative o di prossima apertura, controllare immediatamente i prezzi, attivarle per effettuare la ricarica e pagare con tariffa a consumo pay per use. Tutte le colonnine si possono attivare e pagare anche senza account, con Carte di Credito o Bancomat.

La tariffa per le HPC IPlanet è di 0,74 euro a kWh. La App è interoperabile con tutte le altre principali reti di ricarica (Enel X, Plenitude Be Charge, A2A, Ewiva, Ruote 220, Duferco, Free to X). Per tutti gli operatori terzi le tariffe applicate sono le stesse: 0,69 euro per le quick, 0,79 per le fast fino a 150 kW, 0,89 per le HPC. Non proprio a buon mercato, ma semplice e trasparente. Come del resto tutto il design, molto intuitivo.

Ricordiamo che le prime stazioni della rete IPlanet aperte al pubblico erano operabili in roaming dall’App Electroverse, con un pezzo iniziale di 0,49 euro a kWh, balzato poi a 0,85 euro a fine novembre.

La nuova App IPlanet e le 29 stazioni già operative

Questo l’elenco delle ultime colonnine attivate:

RIVOLI – ALLAMANO 195

CORMANO – CADORNA

GOITO – MARSILETTI

ROVATO – S.P.16 LATO EST KM. 1+312

GROPELLO CAIROLI – SS 596 LOCAL.

MONCALIERI – REG. SANDA VADO’/ VIA

CASSANO MAGNAGO – VIA MARCONI

S. MAURO PASCOLI – V. NUOVA CIR.NE

ORBASSANO – S.P. 143 KM DI VINOVO 5

SETTIMO TORINESE – S.P. 3 KM. 3+900

FRASCATI – VIA DI GROTTE PORTELLA

NOVARA – TANGENZ.EST LOC.PERNATE

TREVIOLO – VIA DELLE VALLI

LANDRIANO – S.P. VAL TIDONE KM 10+9

ADS MAGRA OVEST – Autostrada A12 Genova-Livorno, KM 98,

ANNUNCI LIMENELLA EST-A4 km 355 dir. Venezia – Padova

ADS MONTE ALTO NORD-A4 Torino – Trieste, km 272 Desenzano del Garda

LISSONE – VIA E.TOTI 17 (attiva dal 20.12)

CANTU’ – CORSO EUROPA (attiva dal 20.12)

ADS CASCINA GOBBA OVEST – A51 km 9.688 dir. Sud-Ovest (attiva dal 20.12)