Ionity scomparse dall’App Be Charge: perchè?

Luca ci segnala che le stazionia Ionity sono scomparse dall’App Be Charge e la ricarica non è più attivabile in roaming. Ci chiede perchè. Inviate i questiti a info@vaielettrico.it.

Abbonamento in panne (e avevo solo l’8% di batteria)

“Volevo discutere di un problema sempre attuale in merito all’affidabilità delle colonnine e degli operatori.

Di recente sono scomparse dalle mappe di Be Charge le stazioni Ionity, in principio pensavo ad un problema di connessione temporaneo, poi ho notato che non venivano più rilevate.

Sono rimasto sorpreso, in tutti i sensi sia per il fatto che sia avvenuto senza alcun preavviso, sia perchè mi trovavo a dover ricaricare un’auto presso una stazione che conosco bene (Monselice) e avevo l’8% di batteria.

Non mi ero premurato di controllare i dati della stazione in quanto già utilizzata altre volte senza alcun problema.

E nessuno mi aveva avvisato

Dopo aver contattato l’assistenza ( 10 minuti per parlare con un operatore), mi viene fornita una spiegazione abbastanza vaga sul mancato funzionamento dell’interoperabilità con Be Charge e che per risolvere il problema nell’immediato avrei dovuto usare un altro operatore o direttamente l’account Ionity.

Ora in caso di emergenza si risolve con una ricarica a prezzo pieno attivata dall’operatore a distanza, ( avevo Enel Way X che rilevava la stazione ma senza abbonamenti attivi), ma non è questo il modo di gestire un sistema che dovrebbe incentivare il suo utilizzo e la sua adozione.

Rientrato a casa mi sono documentato e ho trovato una discussione in merito ai problemi tra Be Charge e Ionity: https://www.forumelettrico.it/forum/becharge-non-ha-piu-il-roaming-con-ionity-t33438-40.html

La discussione sembra confermare la mia esperienza, il punto è che nessuno ha comunicato la cosa!

Se attivo un piano tariffario pensando di poter disporre di tutte le colonnine presenti, nel caso alcune vengano rimosse per un mancato accordo va SEGNALATO e in anticipo!

Non è questo il modo , lo dico e lo ripeto, perchè il confronto con l’affidabilità di una pompa di benzina è dietro l’angolo! C’è molto da lavorare, ma molto! In questo momento è un Far West!„ Luca

Be Charge: roaming ripristinato, problema già risolto

Risposta- Siamo al corrente del black outo di comunicazione fra Ionity e Be Charge, segnalatoci da altri lettori. Abbiamo contattato Be Charge che ci ha parlato di un problema transitorio, ora risolto, legato all’adeguamento del software di comunicazione fra i due sistemi informatici. Si è trattato, spiega Be Charge, di un problema tecnico sull’ interoperabilità dovuto ad una migrazione di dati effettuata dal Cpo Ionity. «Abbiamo lavorato per risolvere il problema quanto prima _ conclude il portavoce della società _ e attualmente abbiamo da alcuni giorni ripristinato completamente il servizio dal nostro MSP (dalla nostra App). Abbiamo dato comunicazione agli utenti del rientrato disservizio».

– Iscriviti alla nostra newsletter e al nostro canale YouTube–