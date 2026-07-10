Ionity premia la ricarica intelligente: 5 kWh gratis a chi si ferma all’80%







In vista dell’esodo estivo, Ionity premia gli automobilisti con 5 kWh di credito gratuito: uno dedicato a chi interrompe la ricarica all’80% della batteria e un altro per chi sceglie le ore notturne. L’obiettivo è migliorare la disponibilità delle colonnine nei momenti di maggiore affluenza e rendere più fluido l’utilizzo della rete durante le vacanze.

Invece di introdurre penalizzazioni per chi occupa troppo a lungo una colonnina, la rete di ricarica ultrarapida europea sceglie la strada degli incentivi.

In regalo 5 kWh gratis se ci si ferma all’80%

Il primo programma, denominato Fast Lane Reward, punta a incentivare una pratica già consigliata da molti costruttori di auto elettriche. Nella maggior parte dei veicoli, infatti, la potenza di ricarica cala sensibilmente oltre l’80% della capacità della batteria. Questo significa che gli ultimi 20 punti percentuali richiedono spesso un tempo simile a quello necessario per passare dal 10 all’80%.

Per evitare che una colonnina rimanga occupata più del necessario, Ionity riconosce 5 kWh di credito agli utenti che interrompono la sessione una volta raggiunto l’80% di carica.

Per ottenere il bonus è sufficiente attivare nell’app Ionity la notifica “80% charged”. Quando il veicolo raggiunge questo livello di carica, l’app invia un avviso e, se l’auto viene scollegata prima dell’85%, il credito viene accreditato automaticamente nella sezione “Credits & Rewards” e utilizzato durante la ricarica successiva.

L’iniziativa è valida per le sessioni avviate tra le 9:00 e le 17:00, la fascia oraria in cui le stazioni registrano normalmente il maggior numero di utenti.

Off-Peak Reward, un premio per chi ricarica di notte

Accanto al Fast Lane Reward arriva anche l’Off-Peak Reward, pensato per distribuire meglio la domanda nell’arco della giornata.

Chi avvia una ricarica tra le 22:00 e le 6:00 riceve lo stesso credito di 5 kWh, indipendentemente dal livello finale della batteria. In questo modo Ionity punta a incentivare l’utilizzo delle colonnine nelle ore meno frequentate, alleggerendo la pressione sulla rete durante i picchi di traffico.

Ma il premio scatta solo per ricariche di oltre 40 kWh

Importante! Per entrambe le promozioni è previsto un requisito minimo: ogni sessione deve erogare almeno 40 kWh.

Negli ultimi anni il tema dell’occupazione prolungata delle colonnine rapide è diventato centrale, soprattutto nei periodi di grande traffico. Molti operatori intervengono con tariffe di occupazione quando il veicolo resta collegato dopo la fine della ricarica.

Ionity prova invece una strada diversa: premiare i comportamenti virtuosi anziché sanzionare quelli meno efficienti. Un approccio che potrebbe risultare più efficace nel modificare le abitudini degli utenti senza creare ulteriore frustrazione.

L’iniziativa debutta in tutta la rete europea proprio alla vigilia delle partenze estive e, almeno per il momento, non ha una data di scadenza. Ionity ha già anticipato che il programma potrà evolversi con nuovi incentivi nei prossimi mesi, anche se le promozioni potranno variare da Paese a Paese.