Ionity e Free to X, aperture d’agosto

Ionity e Free to X: l’apertura di stazioni ad alta potenza non si ferma neanche in agosto. L’azienda tedesca ha inaugurato a Scarlino, Free to X a Irpinia Nord.

Ionity e Free to X, tutte stazioni ad alta potenza

È stato finalmente attivato ieri il sito Ionity di Scarlino ( Grosseto) con 4 chargers da 350 kW nominali e connettore COMBO CCS2, capaci di caricare 4 veicoli in parallelo. a stazione di ricarica, già ultimata da diversi mesi, aveva subito un ritardo nel processo di attivazione per motivi esterni a Ionity. Quella di Scarlino rappresenta una stazione strategica per la rete dell’azienda di Monaco: “Insieme alla stazione in costruzione a nord di Roma, permette il collegamento diretto tra il nord Italia e la ben distribuita rete Ionity presente nel sud Italia e in Sicilia”, si legge in una nota. Nelle ultime settimane Ionity ha inoltre aperto un nuovo cantiere a Mondovì (CN) con 6 chargers installati subito e la predisposizione per altri 6. Unn nuovo cantiere per il sito di Cavaglià (BI) che prevedrà da subito 12 stazioni HPC. E uno per il nuovo sito a Conegliano , presso il centro commerciale Conè, con 6 HPC installate e altre 6 predisposte.

Sulla A16 inaugurata Irpinia Nord, in direzione Napoli

Free to X prosegue invece con le sue aperture di caricatori fino a 300 kW nelle stazioni di servizio di Autostrade per l’Italia. Da poche ore è stata attivata la stazione di Irpinia Nord, in provincia di Avellino. “Siamo sulla A16 in direzione Napoli e grazie alla nuova attivazione si rafforza il collegamento elettrico tra Bari e Napoli. Due colonnine HPC con potenza fino a 300 kW e connettori CCS2, che permettono di caricare in parallelo fino a 4 veicoli” scrive su Linkedin la società di ASPI. Con la stazione di IrpiniaNord siamo a 28 stazioni Free to X attive sulle tratte di Autostrade per l’Italia e altri 19 cantieri saranno completati nei prossimi mesi. “Ringraziamo tutti i ragazzi del nostro team che stanno lavorando sodo anche in questi giorni per offrire agli utenti un servizio di ricarica in autostrada sempre più capillare!”, scrive Free to X.