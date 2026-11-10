Ionity chiude il test Shared Power Arrivano le colonnine Huawei

Ionity chiude il test Shared Power in Norvegia. Dopo ripetuti malfunzionamenti, la rete ha deciso di interrompere il progetto pilota con la tecnologia di Ekoenergetyka, eliminando le infrastrutture polacche installate a Elverum. Al loro posto le colonnine Huawei, con potenze dichiarate fino a 600 kW.

Ionity negli ultimi anni ha ampliato la propria rete europea affidandosi a diversi fornitori di infrastrutture. Il cambiamento in Norvegia, tuttavia, riguarda per ora uno specifico impianto e non rappresenta necessariamente una rottura dei rapporti con il costruttore polacco.

Ionity chiude il test Shared Power: troppi malfunzionamenti

Il parco di ricarica di Elverum era stato inaugurato alla fine del 2025 e Ionity, per la prima volta in assoluto, aveva scelto la tecnologia Shared Power della società polacca Ekoenergetyka. L’impianto prevedeva due cabinet di potenza DLBS, capaci di mettere a disposizione complessivamente 800 kW, da ripartire tra sei punti di ricarica. L’obiettivo era ottimizzare l’utilizzo della potenza disponibile, adattando la distribuzione energetica alle esigenze delle auto collegate.

La sperimentazione, però, non ha funzionato come previsto. A causa di ripetuti problemi tecnici, Ionity ha deciso di interrompere il progetto pilota, rimuovere le apparecchiature e installare una nuova infrastruttura.

Huawei entra nella rete Ionity. Potenze fino a 600 kW

Al posto delle apparecchiature polacche sono arrivati i sistemi di ricarica Huawei, segnando il debutto del costruttore cinese nella rete Ionity. L’installazione di Elverum rappresenta una delle prime applicazioni concrete dell’accordo che le due società hanno siglato e reso pubblico la scorsa estate.

La nuova configurazione comprende tre stazioni di ricarica con sei punti di collegamento, affiancate da un’unità di alimentazione. Secondo le informazioni, la potenza disponibile è articolata in quattro punti fino a 600 kW e due fino a 500 kW.

In più, nello stesso sito, Ionity gestisce anche una stazione Alpitronic con due punti di ricarica da 400 kW ciascuno.

Non sono ancora disponibili informazioni tecniche dettagliate sul sistema Huawei, che dovrebbe utilizzare un’architettura decentralizzata con tre unità satellite verticali collegate a un cabinet di potenza.

Ionity chiude il test: solo un cambio di strategia

L’abbandono della tecnologia Shared Power a Elverum non significa necessariamente che Ionity abbia deciso di interrompere ogni rapporto con Ekoenergetyka. La collaborazione tra le due aziende risale all’estate del 2023 e ha già prodotto diverse installazioni nella rete europea.

Finora Ionity aveva acquistato dal produttore polacco soprattutto stazioni di ricarica integrate fino a 350 kW, installate in particolare in Croazia, Slovenia e Finlandia. Il sito norvegese rappresentava invece un esperimento specifico con una nuova architettura di distribuzione dinamica della potenza.

Anche Ekoenergetyka aveva presentato Elverum come un banco di prova per la propria soluzione innovativa.

Il fallimento della sperimentazione riguarda dunque una tecnologia particolare e non consente, almeno per ora, di trarre conclusioni sull’affidabilità dell’intera gamma di prodotti del costruttore.

Di certo, ora, con l’arrivo dei sistemi Huawei, Ionity mantiene la posizione di operatore con la maggiore potenza nominale disponibile nella stazione di Elverum. Il sito norvegese è infatti un hub energetico grosso, condiviso con altri operatori: sono presenti anche 28 Supercharger Tesla, otto punti di ricarica Kople fino a 180 kW e quattro punti Recharge da 200 kW.