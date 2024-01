Ionity abbassa i prezzi in abbonamento: la tariffa mensile PASSPORT passa a 5,99 euro al (invece di 11,99), le ricariche scendono a 0,59/kWh, invece di 0,79.

Ionity abbassa i prezzi: con la formula Passport 0,59 più il fisso di 5,99 euro al mese

A metà gennaio è stata Tesla a tagliare le tariffe nei suoi Supercharger europei. Ora l’altra rete continentale ad alta potenza, Ionity, pratica un bello sconto ai clienti abituali, quelli che appunto utilizzano gli abbonamenti. Ricordiamo che chi usa questa formula fruisce di uno sconto di 20 centesimi per ogni kWh prelevato, rispetto a chi ricarica senza abbonamento. Proviamo quindi a fare un esempio pratico: chi consuma 200 kWh al mese, percorrendo circa mille km, con questi abbonamenti paga circa 0,62 euro al kWh. Costo che scende man mano che si fanno più km, calando l’incidenza della tariffa fissa di 5,99 euro. Per l’Italia si tratta di un prezzo sicuramente competitivo, visto che stiamo parlando di ricariche HPC, con una potenza fino a 350 kW. La tariffa di canone ribassata verrà applicata dalla prossima fattura mensile, sia ai nuovi clienti che a chi è già abbonato a Ionity PASSPORT.

L’Italia si conferma tra le più care d’Europa

Secondo Ionity, la formula PASSPORT conviene già a partire da ricariche mensili di 30 kWh, che corrispondono a una distanza di circa 150 km con consumo medio di 20 kWh/100 km. Tanto più che si tratta di una formula flessibile: l’abbonamento può essere sottoscritto in qualsiasi momento tramite l’App Ionity e può essere disdetto con un mese di preavviso. A partire dal 23 gennaio inoltre, l’azienda di Monaco di Baviera ha ridotto i prezzi per kWh in Danimarca, Norvegia, Svezia e Austria. L’Italia, che continua ad avere un prezzo dell’energia tra i più alti d’Europa, è esclusa dai ribassi. E anche per Ionity qualsiasi profilo tariffario si scelga vede il nostro Paese tra i più cari, come mostra la tabella in alto a destra. Rispetto alla Francia addirittura 20 centesimi in più al kWh, circa 40 euro di differenza ogni mille km percorsi.