Ionity abbassa i prezzi delle ricariche

L’azienda spiega che “entrambi gli abbonamenti offrono condizioni flessibili e consentono ai clienti Ionity di cambiare piano in base alla loro situazione e alle loro esigenze. Ad esempio durante le festività estive o natalizie. L’abbonamento può essere sottoscritto in qualsiasi momento tramite l’APP Ionity e può essere disdetto con un solo mese di preavviso. I clienti che si iscrivono ora beneficeranno di una fee base mensile scontata per il primo mese“. Chi viaggia molto in Europa trova i prezzi per ciascuno dei paesi in cui è presente la rete sul sito web o sull’app Ionity. Attualmente le stazioni nel continente sono 630, con 3.800 punti di ricarica. La più importante in Italia è ad Affi, all’uscita dell’Autobrennero e a un passo dal lago di Garda.

