Ioniq, Volvo, Aiways…novità in arrivo

Ioniq 6, Volvo EX 90, Aiways U6 e Renault 5 Turbo: altre novità elettriche in arrivo, tra prototipi e modelli già pronti per la produzione in serie. 4 flash.

Ioniq 6: si punta su design e aerodinamica (e 610 km di autonomia)

Dopo il successo della Ioniq 5, la Hyundai prepara il terreno all’arrivo (nel luglio prossimo) della Ioniq 6. Per ora con un evento a Milano dedicato al design della vettura, dotata di uni coefficiente di resistenza aerodinamica bassissimo, 0,21. Dopo il Suv, ecco dunque il modello sportivo, basato sempre sulla nuova base tecnica Electric Global Modular Platform. E in grado, come la Ioniq 5, di ricaricare in tempi brevissimi, fino a 800V di potenza, offrendo un’autonomia di 610 km, con batteria da 77,4 kWh. Ma per ora si parla di aerodinamica: “Contribuiscono ulteriormente alla distintiva attitudine aerodinamica di Ioniq 6 lo spoiler ispirato a un’ala ellittica con appendice aerodinamica, la leggera struttura posteriore che richiama la coda di una barca. E le prese d’aria laterali integrate nel paraurti posteriore”, spiega la Hyundai.

Sarà super-sicura la EX90, ammiraglia EV della Volvo

L’ammiraglia elettrica Volvo verrà svelata il 9 novembre e si chiamerà EX90. Prenderà il posto della XC90 nella gamma della Casa svedese e non avrà versioni a benzina o gasolio. Per ora la Volvo non anticipa i contenuti tecnici, soffermandosi solo sulle dotazioni di sicurezza . L’EX90 avrà un’unità Lidar per i suoi sistemi di assistenza alla guida. “Può vedere piccoli oggetti centinaia di metri più avanti, creando più tempo per informare, agire ed evitare”, spiega il CEO Jim Rowan, “All’interno, il nostro invisibile scudo di sicurezza si prende cura del guidatore. Sensori e telecamere speciali, alimentati da algoritmi sviluppati internamente, misurano la concentrazione dello sguardo dell’occhio. Consentendo all’EX90 di vedere quando sei distratto o stanco, al di là di quanto è stato possibile in un’auto Volvo fino ad oggi“.

Fase finale dei collaudi per il Suv cinese Aiways U6

Seppur parzialmente camuffati, alcuni prototipi del SUV coupé Aiways U6 sono entrati nell’ultima fase di prove su strada prima del lancio in Europa. I collaudi finali, nel rispetto del programma di sviluppo e test eseguito in Cina, includono anche la guida in autostrada ad alta velocità. Ovvero la sollecitazione più severa, sul piano dei consumi, per un veicolo elettrico. Nelle prossime settimane l’Aiways U6 sarà sottoposto ai test di ciclo di guida ed omologazione per i diversi mercati. Durante la fase finale delle prove, informa la Casa cinese, “non solo vengono analizzati i tanti gigabyte di dati rilevati da un’ampia gamma di sensori. Viene anche effettuato l’allineamento con i test realizzati in un ambiente virtuale. Nel caso della Aiways U6 sono stati 8 i prototipi guidati ogni giorno per oltre 8 mesi nello Yancheng Zhongqi Research Automobile Proving Ground, per un totale di 400.000 km“.

Ioniq, Volvo, Aiways e…la R5 Turbo 3E