Ioniq 5 con problemi alla batteria: che succede?

Ioniq 5 con problemi alla batteria di trazione: due lettori segnalano quanto accaduto con il modello Hyundai, auto di un certo successo. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it.
Ioniq 5 con problemi: “Sono al secondo fermo-auto, da fine settembre…”
“Scrivo per un caso che ritengo emblematico e critico riguardo l’affidabilità delle auto elettriche a batteria, in particolare della Hyundai. Nel luglio 2024 ho acquistato una Ioniq 5 N nuova, ad oggi ho percorso circa 25.000 km. Nonostante l’investimento significativo e le continue rassicurazioni di Hyundai sulla robustezza dei suoi veicoli elettrici, la mia esperienza è disastrosa. Primo Guasto: a circa un anno dall’acquisto, l’auto ha manifestato un grave difetto che le impediva di ricaricarsi completamente. Problema così serio da richiedere la sostituzione dell’intero pacco batteria di trazione. L’intervento, sebbene coperto da garanzia, ha comportato un fermo macchina di oltre un mese. Secondo Guasto (attuale): l’incubo si è ripetuto. Dal 26 settembre, l’auto è di nuovo in riparazione per lo stesso problema (mancata ricarica completa). Il che richiede ancora una volta sostituzione integrale della batteria. Né il concessionario né la casa madre sono in grado di fornirmi tempi di consegna certoiper la riparazione. Per Hyundai, si tratta di una “riparazione come un’altra“, minimizzando un difetto critico e ripetuto”. Albertino Diego
Ioniq 5 con problemi: “Autonomia ridotta e potenza di ricarica limitata”
Finora si era parlato di noie legate alla batteria 12V, non di trazione…
– Leggi anche: quando la Ford smontava le Tesla le elettriche cinesi per carpirne i segreti. Risultato…
Che cosa non va negli incentivi? Sentiamo le Case Auto, con un’intervista al dg dell’Unrae, Andrea Cardinali