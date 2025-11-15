Ioniq 5 con problemi alla batteria: che succede?

Ioniq 5 con problemi alla batteria di trazione: due lettori segnalano quanto accaduto con il modello Hyundai, auto di un certo successo. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it.

Ioniq 5 con problemi: “Sono al secondo fermo-auto, da fine settembre…”

“Scrivo per un caso che ritengo emblematico e critico riguardo l’affidabilità delle auto elettriche a batteria, in particolare della Hyundai. Nel luglio 2024 ho acquistato una Ioniq 5 N nuova, ad oggi ho percorso circa 25.000 km. Nonostante l’investimento significativo e le continue rassicurazioni di Hyundai sulla robustezza dei suoi veicoli elettrici, la mia esperienza è disastrosa. Primo Guasto: a circa un anno dall’acquisto, l’auto ha manifestato un grave difetto che le impediva di ricaricarsi completamente. Problema così serio da richiedere la sostituzione dell’intero pacco batteria di trazione. L’intervento, sebbene coperto da garanzia, ha comportato un fermo macchina di oltre un mese. Secondo Guasto (attuale): l’incubo si è ripetuto. Dal 26 settembre, l’auto è di nuovo in riparazione per lo stesso problema (mancata ricarica completa). Il che richiede ancora una volta sostituzione integrale della batteria. Né il concessionario né la casa madre sono in grado di fornirmi tempi di consegna certoiper la riparazione. Per Hyundai, si tratta di una “riparazione come un’altra“, minimizzando un difetto critico e ripetuto”. Albertino Diego

Ioniq 5 con problemi: “Autonomia ridotta e potenza di ricarica limitata”

“S ono proprietario di una Hyundai Ioniq 5 con batteria da 72 kWh immatricolata settembre 2021. Acquistata da un concessionario che l’aveva in salone in versione demo e di mia proprietà da febbraio 2022. Per circa 2 mesi, tra febbraio ed aprile 2025 è stata ferma in officina per la sostituzione della batteria alta tensione. Operazione resa necessaria in quanto si era ridotta l’autonomia e, in fase di ricarica, non superava i 35 kW. I tecnici hanno parlato di un modulo compromesso. Preciso che Hyundai ha autorizzato l’installazione di una batteria rigenerata prodotta da una azienda specializzata con sede in Olanda. Oggi mi trovo praticamente nella stessa situazione. Considerata la vostra esperienza nel settore, chiedo cortesemente qualche consiglio e la vostra opinione a riguardo “. Marco Dalpiaz, Trento

Finora si era parlato di noie legate alla batteria 12V, non di trazione…

Risposta . Per la Ioniq f5 inora avevamo visto solo segnlazioni di problemi alla batteria da 12V, non a quella di trazione. Nel giro di pochi giorni, però, ci sono giunte queste due mail e ci sembra giusto cercare di capire di che cosa si tratta. Ovvero se il problema è diffuso o limitato a pochi casi, tra cui quelli dei nostri due lettori. Nelle classifiche sull’affidabilità che vengono pubblicate a livello mondiale, la Hyundai figura normalmente in ottima posizione. JD Power, per esempio, da Nissan tra i marchi di massa. Ciò non toglie che se un problema si verifica debba essere affrontato. Cercheremo di capirne di più, anche per dare consigli e opinione richiesti dai lettori. veicolo EREV con prolungamento dell’autonomia assicurato da un motorino termico che ricarica la batteria quando necessario. . Per la Ioniq f5 inora avevamo visto solo segnlazioni di problemi allanon a quella di trazione. Nel giro di pochi giorni, però, ci sono giunte queste due mail e ci sembra giusto cercare di capire di che cosa si tratta. Ovvero se il problema è diffuso o limitato a pochi casi, tra cui quelli dei nostri due lettori. Nelleche vengono pubblicate a livello mondiale, la Hyundai figura normalmenteper esempio, nell’indagine 2025 la colloca al 2° posto, preceduta solotra i marchi di massa. Ciò non toglie che se un problema si verifica debba essere affrontato. Cercheremo di capirne di più, anche per dare consigli e opinione richiesti dai lettori. veicolo EREV con prolungamento dell’autonomia assicurato daquando necessario.

– Leggi anche: quando la Ford smontava le Tesla le elettriche cinesi per carpirne i segreti. Risultato…