Io vivo a Paternó e…l'incentivo non ce l'ho. Della lunga lista dei Comuni esclusi dai bonus in arrivo è escluso anche questo Comune siciliano, segnala un lettore. Vaielettrico risponde.

Io vivo a Paternó, quasi 50 mila abitanti, perché escluderci?

“Ultimamente mi sono recato in un autosalone per cambiare finalmente la mia auto. A malincuore ho potuto apprendere che non posso usufruire degli incentivi in quanto il mio comune di residenza non rientra nella lista FUA. Premetto che vivo a Paternò, un comune di quasi 50.000 abitanti, a meno di 20 km da Catania. E quotidianamente utilizzo il mio mezzo per andare a lavorare a Motta Sant’Anastasia, Comune che rientra nella famosa lista. Sinceramente mi sembra una cosa assurda, secondo il mio modesto parere, non è questo il modo giusto per incentivare la gente a passare all’auto elettrica. Mi auguro una variazione del decreto… Grazie per l’attenzione. Cordiali saluti“. Marco Parisi

In partenza sicuramente esclusi. Vedremo gli sviluppi nel 2027…

Risposta. Putroppo al momento un ripensamento sulla lista dei Comuni ammessi ed esclusi ci sembra improbabile. In una prima fase, pare proprio che il Ministero si rifarà all’attuale lista FUA, le Aree Urbani Funzionali, che comprendono i centri maggiori e i Comuni limitrofi. Questo dal 15 ottobre, data di inizio (salvo contrordine) degli incentivi. Che cosa succederà dopo dipenderà anche dall’accoglienza che i nuovi bonus avranno. E quanto verrà utilizzato dei 597 milioni disponibili, che possono coprire l’acquisto di 39 mila auto elettriche. Fare previsioni, in Italia, è sempre azzardato: verso Natale dovremmo comunque avere in proposito idee un po’ più chiare.