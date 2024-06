Io gli incentivi li ho presi, ma così non è giusto. Fabio è tra i fortunati che hanno usufruito del bonus massimo, avendo un Isee sotto i 30 mila euro. Daniele, invece, è rimasto fuori. Vaielettrico risponde. La mail è info@vaielettrico.it .

Io gli incentivi li ho presi per un pelo, con l’ISEE sotto i 30 mila €

“C redo di essere uno dei pochi italiani che ha comprato l’auto utilizzando gli incentivi per veicoli con emissioni 0-20g con ISEE sotto 30.000 euro e facendo realmente l’acquisto ieri. Sono arrivato in concessionaria alle 17.25. Erano rimaste alcune decine di milioni. Alle 18.30 gli incentivi erano già finiti. Vuol dire che circa 28.000 auto elettriche (o Prius e CHR Toyota) ieri sono state vendute. Impossibile che tutti abbiano realmente fatto la pratica ieri. Erano già state vendute. Gente a cui o è stato detto che l’incentivo era sicuro o che hanno comprato comunque l’auto anche se l’incentivo non era sicuro. In ogni caso, qualcuno rimarrà deluso, perché i fondi non sono stati sufficienti per tutti. Immagino quindi che, ancora una volta in Italia, l’incentivo pesante sia stato prosciugato da chi i soldi per un’elettrica li aveva anche senza contributo. E che, forte della sua posizione economica, si è preso il rischio di anticipare l’acquisto settimane o addirittura mesi fa. Io invece ho visto il panico nei venditori che (in modo onesto) non avevano anticipato le vendite, ma dovevano solo caricare i pochi contratti fatti ieri. E non ci sono riusciti “.

Ho comprato una Prius: è una plug-in, ma gode del bonus massimo

“ L’unica alternativa a quello che è successo è che qualche grande attore (flotte noleggio e flotte aziendali) ieri ha fatto all in e ha rinnovato il parco auto. Sarebbe interessante fare luce su ciò che è accaduto. E sarebbe ancora più interessante sapere i numeri di chi, con un ISEEe sotto 30.000 euro, è riuscito ad accedere al bonus. Perché se ogni volta gli incentivi per la transizione ecologica (come per il 110% sull’edilizia) va a chi i soldi li avrebbe comunque, stiamo cammuffando gli aiuti di stato in una patrimoniale al contrario. Dove i poveri aiutano i ricchi a farsi nuove auto e nuove case. Praticamente un girone infernale dantesco che per contrappasso punisce chi guadagna meno. Assurdo. P.S. Ho comprato una Prius plug-in, l’unica auto insieme al CHR Toyota che entra nel range 0-20 g. ma non è elettrica pura. Un’auto che avrei consigliato a tutti con l’incentivo. Ma tanto sono già finiti. Cancellate quindi l’articolo sulle vendite basse delle BEV a maggio e nei mesi precedenti. Era solo tutto nascosto “ . Fabio Micozzi

Io gli incentivi non li ho presi, ma è comunque un bel segnale

“V i scrivo sbigottito come molti altri nell’apprendere che gli incentivi per le BEV sono andati esauriti in 24h. Sapevamo che sarebbero durati poco, io stimavo una settimana, ma così in fretta proprio non me lo sarei aspettato. Volevo approfittare per passare a categoria superiore (ho una Opel Mokka-e del 2021), ma in fondo in fondo non mi dispiace. È stata una bella risposta al nostro governo e a tutti quelli del ‘le auto elettriche non le vuole nessuno’. Ora le case automobilistiche facciano la loro parte, perché c’è una fetta di mercato pronta alla transizione “ . Daniele Sacilotto

Una parolina il ministro Urso potrebbe dirla…

Risposta. Chi si è accaparrato in poche ore gli incentivi? Scoprirlo non sarà facile, se persino l'associazione dei concessionari (Federauto) chiede al governo di far luce. Se non lo sanno loro che le auto le vendono…? L'unica cosa certa è che la maggior parte dei contratti era stata firmata ben prima del 3 giugno e attendeva solo di essere caricata sulla piattaforma del Ministero. Senza alcun rischio per chi li aveva firmati, dato che la validità era subordinata all'effettiva entrata in vigore dei super-bonus. Certo, una parolina l'ineffabile ministro Adolfo Urso potrebbe dirla. Ma per ora sul sito del ministero, che gronda di comunicati su tutto lo scibile umano, tutto tace.