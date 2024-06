Io gli incentivi li ho avuti, felicissimo della mia Twingo

Io gli incentivi per la Twingo li ho avuti. Emanuele è stato tra i pochi fortunati ad avere il maxi bonus statale. E per passare all’elettrico ha dovuto vincere anche la diffidenza della moglie, ma ora entrambi sono felicissimi della loro Twingo. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che per scriverci l’indirizzo mail è info@vaielettrico.it

Io gli incentivi li ho avuti, sono stato tra i pochi fortunati…

“V i leggo e seguo sul canale YouTube da anni ormai. Ho da poco, una settimana fa , comprato la mia prima auto EV. Una Twingo elettrica, acquistata grazie agli incentivi. Sono stato uno dei pochi fortunati che ha avuto accesso ai fondi. Sicuramente grazie alla concessionaria di zona, che ha raccolto e organizzato tutta la documentazione per tempo. i leggo e seguoda anni ormai. Ho da poco, una settimana fa , comprato la mia prima auto EV. Una, acquistata grazie agli incentivi. Sono statoche ha avuto accesso ai fondi. Sicuramente grazie alla concessionaria di zona, che ha raccolto e organizzato tutta la documentazione per tempo.

Come va l’ auto? Mia moglie era scettica:” Ma avrà la potenza di salire la rampa del box?“, “non so se riuscirò a guidare senza cambio e rumore” e “quando la carico che devo fare?” . E continuava con vari dubbi che non sono altro che i soliti luoghi comuni sulle EV. Io invece non vedevo l’ ora.

Morale? Ora, dopo una settimana, afferma di non capire come mai tutti non passino all’ elettrico. Guida rilassata, zero rumori, zero vibrazioni, economica (abbiamo un impianto FV da 3.6 kWp, ma sarebbe economico ugualmente anche senza, potendo ricaricare presso il proprio domicilio).

Sono convinto che non sia per tutti, ma proprio non capisco lo scetticismo della stragrande maggioranza dei critici. Doveva essere la nostra seconda auto. Ma non tocchiamo la nostra Qashqai da una settimana. Grazie e buona estate a tutti „ . Emanuele Bernardi

Complimenti alla concessionaria che ha vinto alla lotteria dei bonus

Risposta . Anzitutto complimenti alla concessionaria Renault che ha consentito a Emanuele di vincere alla lotteria dei maxi-incentivi, esauriti in poche ore il 3 giugno. Lasciando a bocca asciutta la maggior parte dei richiedenti, tra cui molti potenziali acquirenti di Tesla e di altre marche concorrenti. . Anzitutto complimenti allache ha consentito a Emanuele di vincere alla lotteria dei maxi-incentivi, esauriti in poche oreLasciando a bocca asciutta la maggior parte dei richiedenti, tra cui moltie di altre marche concorrenti.

Quanto alla soddisfazione del lettore (e della moglie), non avevamo dubbi. Potendo ricaricare a casa, con comodità e a prezzi molto più convenienti della benzina, si trova nella situazione ideale per assaporare la piacevolezza della guida elettrica. Cosa che, lo ripetiamo spesso, non tutti sono nella situazione di fare.

Purtroppo in Italia è in atto un martellamento insensato contro questo tipo di auto, senza distinguo, portato avanti da conduttori tv che ormai sembrano in preda a una vera fissazione. Vedi Federico Rampini di nuovo ieri sera nelle sua sconclusionate “Inchieste da fermo” su La 7.