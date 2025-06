Investimenti green a 2,2 trilioni di dollari, doppiati i combustibili fossili

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Nel 2025, gli investimenti globali in energia pulita raggiungono i 2.200 miliardi di dollari. Il doppio rispetto ai combustibili fossili, segnando una svolta nella transizione energetica. Sono i dati dell’ultimo rapporto pubblicato dalla Iea (International Energy Agency). Tra gli investimenti green, al settore elettrico sono destinati 1.500 miliardi. Superando del 50% la spesa totale per l’approvvigionamento di petrolio, gas naturale e carbone.

Per l’Agenzia internazionale dell’energia non ci sono dubbi. Il cambio di passo degli investimenti, nel rapporto tra energie green e combustibili fossili, conferma l’inizio dell’“Era dell’elettricità”. Con una domanda in rapida crescita per l’industria, la mobilità elettrica, i data center e l’intelligenza artificiale. In pratica, la transizione energetica coinvolge ogni settore delle nuove tecnologie.

Dieci anni fa, gli investimenti nell’approvvigionamento di combustibili fossili erano superiori del 30% rispetto a quelli per la generazione elettrica, le reti e lo stoccaggio. Oggi, la situazione si è invertita, con una maggiore attenzione verso l’elettrificazione degli usi finali.

Solare e batterie al centro degli investimenti green: per l’Agenzia internazionale dell’energia è iniziata “l’era elettrica”

La spesa per la generazione di energia a basse emissioni è quasi raddoppiata negli ultimi cinque anni, guidata dal fotovoltaico. Gli investimenti nel solare, sia su larga scala che su tetto, dovrebbero raggiungere i 450 miliardi di dollari nel 2025, diventando la voce più significativa negli investimenti energetici globali. Anche lo stoccaggio tramite batterie sta guadagnando terreno, con una spesa prevista di 66 miliardi di dollari quest’anno.

La Cina ha superato i paesi avanzati nelle esportazioni di pannelli solari verso le economie in via di sviluppo, con paesi come il Pakistan che hanno importato 19 GW nel 2024, pari a circa la metà della capacità elettrica connessa alla rete del paese.

Il ritorno del nucleare e l’espansione del gas

Gli investimenti nel nucleare stanno tornando, con un aumento del 50% negli ultimi cinque anni. La spesa per nuove centrali nucleari e ristrutturazioni dovrebbe superare i 70 miliardi di dollari, con un interesse crescente per tecnologie come i reattori modulari di piccole dimensioni.

Anche gli investimenti nelle centrali a gas naturale sono in aumento, ma soltanto in alcune aree del mondo. In particolare, Stati Uniti e Medio Oriente rappresentano quasi la metà dei nuovi progetti.

Investimenti green: in media, vengono spesi 400 miliardi di dollari ogni anno per il miglioramento delle reti elettriche

Il calo dei prezzi del petrolio e le aspettative di domanda stanno portando a una diminuzione del 6% degli investimenti nel settore petrolifero a monte nel 2025. La prima diminuzione annuale dal 2020 e la più significativa dal 2016. La spesa complessiva per petrolio e gas a monte dovrebbe scendere a poco meno di 570 miliardi di dollari, con il 40% dedicato a rallentare il declino della produzione nei campi esistenti.

Gli investimenti nelle reti elettriche stanno cercando di tenere il passo con l’aumento della domanda di energia e l’espansione delle rinnovabili. Ogni anno, circa 400 miliardi di dollari vengono spesi per le reti a livello mondiale, rispetto a circa 1.000 miliardi per gli asset di generazione. Nell’Unione Europea, la spesa annuale per le reti dovrebbe superare i 70 miliardi di dollari nel 2025, raddoppiando l’importo speso un decennio fa.

