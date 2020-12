Inverno e lockdown: come pesano sull’auto elettrica?

I produttori stessi sono intervenuti negli anni dotando molte auto di nuova generazione di un sistema di climatizzazione delle batterie. Questo consente di mitigare il problema, ma ovviamente anche per riscaldare le batterie si utilizza dell’energia. Quindi, anche in presenza di batterie climatizzate, le performance in termini di autonomia dell’auto non sono mai le stesse che avremmo con temperature più miti. Quello che potremmo fare, quando possibile, è anzitutto parcheggiare l’auto d’inverno al coperto , dove la temperatura è meno rigida.

È da marzo che siamo alle prese con ripetuti lockdown e misure che limitano fortemente la circolazione. Molti ci hanno chiesto: che cosa succede all’auto elettrica in caso di lunghe soste forzate? Tanto più che è arrivato l’inverno e si teme che il freddo intenso danneggi le batterie al litio. Ci sono accorgimenti utili in periodi doppiamente complicati come questo? Per semplificare abbiamo riunito i dubbi in 10domande e 10 risposte.

Chi ha l’auto elettrica non deve dimenticare che, oltre al pacco batterie di trazione, ogni EV dispone anche della tradizionale batteria da 12 volt accessoria. Anch’essa bisognosa di cure. La batteria da 12 volt fa funzionare altri componenti elettrici, come tergicristalli, luci e infotainment, ma anche e soprattutto il sistema di gestione della batteria di trazione . Se vene a mancare quella per il prolungato inutilizzo, l’auto elettrica si pianta completamente. Ciò significa che anche la batteria accessoria deve essere mantenuta efficiente, collegandola ogni tanto a uno specifico caricabatterie.

Le celle agli ioni di litio che compongono la batteria nella stragrande maggioranza dei casi, si scaricano lentamente. Perdono circa il 2% al mese. Un pò di più se gli elementi di raffreddamento o di riscaldamento sono attivi. Quindi potrebbero perdere fino a 15 km di carica per giorno. Tuttavia i pacchi-batteria EV non gradiscono di essere tenuti né al 100% della carica, né in prossimità dello zero: aumenterebbe lo stress sui materiali catodici. In particolare, una batteria lasciata a lungo scarica potrebbe danneggiarsi in modo irreparabile.

Inverno e lockdown 4- A che livello va mantenuta?

Quindi, andrebbe mantenuta ad un livello di carica costante compreso fra il 50 e l’80% della capacità. Alcuni veicoli elettrici possono avere una modalità di downtime speciale per lunghi periodi di inattività. In sostanza: l’auto in sosta forzata andrebbe comunque messa in carica una volta alla settimana per riportarla attorno all’80%. Una volta raggiunto quel livello, la sessione andrebbe comunque interrotta.

5 – Le “dritte” dei costruttori, come Tesla e Nissan

Alcuni costruttori di auto elettriche, per esempio Tesla, consigliano di mantenere l’auto collegata in modo da alimentare costantemente il sistema di raffreddamento o riscaldamento delle batteria. In questo periodo e alle nostre latitudini non parrebbe necessario poiché le temperature esterne raramente toccano livelli tali da attivare il sistema di climatizzazione delle batterie. Ma può essere indispensabile per chi vive in alta montagna. o lo sarà più avanti se il lock down dovesse proseguire anche in estate. Nissan invece consiglia ai proprietari di tenere scollegato la Leaf che dispone di una modalità sleep dedicata. Alcuni veicoli elettrici hanno funzionalità predittive che determinano quando e con quale frequenza vengono utilizzati. Questi dovrebbero essere scollegati se l’EV deve restare in sosta per un lungo periodo di tempo.