Intestazione auto da rottamare: “Ho un famigliare nella FUA…”







Intestazione auto da rottamare per avere gli incentivi: "Posso girarla a un familiare che risieda in una delle FUA (Area Urbana Funzionale) a cui sono riservati i bonus?" È la domanda di Francesco, un lettore. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Intestazione auto da rottamare: “Ho una Euro 4 intestata a me, ma non sono residente…”

“Buongiorno, avrei bisogno di capire se posso ottenere il bonus auto elettriche avendo un’auto da rottamare Euro 4. È intestata a me che non sono residente in una FUA. Ma intesterei l’auto elettrica ad un componente del mio nucleo famigliare residente in una FUA. Grazie della gentilezza“. Francesco Marini

Leggendo la norma la cosa si può fare, ma non c’è molto tempo

Risposta. Sì, è possibile, ma bisogna sbrigarsi. Ecco quel che dice il regolamento, pubblicato sul sito del governo: “Per le persone fisiche e le microimprese la possibilità di usufruire degli incentivi è subordinata:

alla rottamazione di un veicolo della stessa categoria omologato fino alla Categoria Euro 5;

all’intestazione del veicolo rottamato da almeno sei mesi alla persona fisica o al titolare della microimpresa che procede alla prenotazione dell’incentivo;

alla persona fisica o al titolare della microimpresa che procede alla prenotazione dell’incentivo; all’obbligo di mantenere la proprietà del veicolo acquistato per almeno 24 mesi “ .

Siccome gli incentivi scadono il 30 giugno 2026, Lei dovrebbe fare il cambio di proprietà in tempi brevi. In modo da avere sei mesi per perfezionare l’acquisto prima di fine giugno. Sapendo che poi il suo familiare non potrà cedere l’auto per due anni. Naturalmente tutto questo sperando che nel frattempo i fondi a disposizione, 597.320.000 euro, non siano andati esauriti.