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il11 Aprile 2026
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Intesa Electra-Edenred: ricarica scontata del 30% alle flotte aziendali francesi

Edenred Electra flotte
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Una riduzione del 30% sulla ricarica ultra-rapida per le auto aziendali. E’ questa la leva scelta da Electra ed Edenred per accelerare l’elettrificazione delle flotte in Europa. L’iniziativa, già attiva in Francia, consente ai clienti business di accedere a una rete capillare di infrastrutture HPC a condizioni economiche più vantaggiose. Sarà presto estesa ad altri Paesi europei, Italia compresa, dove sono presenti entrambi i poartner. 

L’accordo tra due importanti operatori europei come Electra ed Edenred nasce dalla necessità di offrire strumenti concreti alle aziende che stanno ripensando la propria mobilità in chiave più sostenibile. Il costo della ricarica pubblica, soprattutto ad alta potenza, rappresenta infatti una variabile critica nel TCO (Total Cost of Ownership) delle flotte elettriche.

Edenred Electra flotte
Stazione di ricarica rapida di Electra

Una rete europea per abbattere i costi operativi

Nel dettaglio, l’offerta consente ai clienti professionali di Edenred Mobilité in Francia di usufruire di uno sconto del 30% sulla rete di ricarica Electra, accessibile tramite la carta dedicata. L’operatore conta oltre 700 stazioni in 10 Paesi europei, con infrastrutture ultra-rapide pensate per ridurre i tempi di fermo dei veicoli.

Questo elemento è particolarmente rilevante per le flotte aziendali, dove l’ottimizzazione dei tempi di ricarica incide direttamente sulla produttività. La possibilità di accedere a una rete premium a tariffa ridotta può rappresentare quindi un vantaggio competitivo, soprattutto per aziende con mobilità intensiva.

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Strategia flotte: Electra accelera

Per Electra, la collaborazione con Edenred si inserisce in una strategia più ampia. La società ha recentemente dichiarato l’obiettivo di raddoppiare i partner nel segmento flotte, passando da 600 a 1200 entro fine anno.
Le flotte, infatti, rappresentano uno dei driver principali per la diffusione dei veicoli elettrici. Garantiscono volumi, prevedibilità dei consumi e una più rapida ammortizzazione degli investimenti in infrastrutture.

In questo scenario, accordi come quello con Edenred puntano a creare un ecosistema integrato, dove pagamenti, gestione multi-energia e accesso alla ricarica siano sempre più semplificati.

In Italia la rete di Electra conta già su 13 stazioni di ricarica ultrafast e altri 4 siti dovrebbero essere pronti entro la fine dell’anno. In totale ci si attende quindi un totale di 17 stazioni ad altissima potenza, 54 colonnine ultrafast e 108 punti di ricarica distribuiti lungo le principali direttrici urbane.

  • LEGGI ancheLa super tariffa a 0,39? “Ecco come è nata” e guarda il VIDEO

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