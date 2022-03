Giovanni Soldini ha fatto più volte il giro del mondo a vela e partecipato da protagonista alle regate oceaniche più importanti sfruttando la forza del vento. Ha fondato anche l’azienda Solbian che sviluppa pannelli fotovoltaici. Ma non gli basta e da sempre cerca soluzioni alternative al consumo di combustibili fossili. A partire “dal risparmio energetico” come racconta a Vaielettrico in questa intervista dove dice una cosa importante: “La crisi climatica non ci da tempo, fare subito, anche l’eolico sul mare“.

La sua passione per l’ambiente e le rinnovabili viene da lontano?

Mi interesso da sempre a queste tematiche e oggi la mia barca Maserati Multi 70 è quasi autonoma dal punto di vista energetico. Utilizziamo 8 pannelli solari Solbian. Una barca che va lontano ha un problema energetico molto importante: se riesci a produrre l’energia con fonti rinnovabili la barca è anche più efficiente perché fai a meno del peso del gasolio.

Su Maserati l’impianto da 1,3 kW ci rende quasi autonomi quando ci sono buone condizioni di sole. Se piove per due o tre giorni, se fa grigio, allora abbiamo bisogno di energia extra. Stiamo cercando di implementare il sistema per riuscire a liberarci dagli idrocarburi.

“Il mondo della Nautica dica addio agli idrocaburi”

Il mondo della vela è pronto alla transizione ecologica?

E’ tutto il mondo della nautica che deve cambiare. Pensiamo a chi ha un grosso motoscafo che fa 50 mila litri di pieno… Naturalmente iniziamo tutti quasi da zero e tutti dobbiamo fare uno sforzo. Esiste però un grosso problema di autonomia: un motore che deve spingere una barca in mezzo al mare fa tanta fatica.

Una barca a vela ha il grosso vantaggio che può andare con il vento soprattutto se è una barca efficiente. Noi con Maserati abbiamo fatto due giri del mondo e abbiamo consumato duecento litri di gasolio.

Il limite è l’autonomia delle batterie. Puoi produrti l’energia con le fonti rinnovabili ma hai bisogno di tantissima superficie e non tutte le barche ne hanno a disposizione. E più grande è la barca più questa ha necessità di energia. In futuro un grosso ruolo lo potrà avere l’idrogeno. Su Maserati siamo sempre alla ricerca di nuove soluzioni e ci stiamo guardando da vicino. Il nostro obiettivo è cercare di diventare completamente autonomi.

Abbiamo il solare e pensiamo di sviluppare l’eolico e l’idrico. Sono sistemi diversi e chissà, anche l’idrogeno che oggi ha qualche problema perché non ci sono strutture e poi bisogna capire come viene prodotto.

La barca è un piccolo mondo e ha tutti i problemi del mondo, ma si presentano in uno spazio più piccolo e anche gestibile dove puoi prendere delle decisioni. Come li risolviamo i problemi? Con pannelli solari, l’eolico e sicuramente anche un idro generatore è una scelta intelligente. Ma la prima risorsa è l‘attenzione ai consumi, il risparmio.

“Il primo passo è il risparmio energetico”

Solare, eolico, idrico ma grande attenzione alla riduzione dei consumi?

Mi è capitato di attraversare l’intero Oceano Pacifico con il motore rotto e abbiamo navigato con i pannelli solari. Ma rinunciando a certi consumi. L’energia la utilizziamo per igienizzare l’acqua e di quello non puoi fare a meno. Puoi rinunciare al computer acceso tutto il giorno, puoi spegnere un sacco di cose e non muori mica. Così bisognerebbe fare nel mondo, a terra, nelle città.

C’è una crisi energetica pazzesca e i prezzi del gas sono schizzati alle stelle. La prima cosa da fare è installare una valanga di pale eoliche perché in Italia abbiamo solo il 5% da questa energia ma potremo fare tranquillamente il 30%.

“Il mare ti insegna le priorità: sopravvivere”

Anche in mare?

Sulle montagne, ma certo anche in mezzo al mare, grazie alle soluzioni galleggianti si possono fare degli impianti marini. Lontani dalla costa non danno nessun fastidio. Poi, fastidio o non fastidio, siamo davanti a una svolta epocale, c’è una crisi climatica mai vista davanti a noi.

A chi dice che gli impianti eolici sono brutti da vedere non so francamente cosa rispondere. Meglio andare a vivere sotto una bella centrale a carbone?

A qualcosa bisogna rinunciare, bisogna sviluppare le energie alternative e bisogna lavorare tanto sui consumi. I nostri appartamenti sono super riscaldati, super illuminati, super tutto. Possiamo rinunciare a 1,5 gradi di riscaldamento, a un paio di gradi di raffrescamento d’estate, non si muore e risolviamo un problema.

In mare bisogna fare i conti con la scarsità delle risorse?

Sei in mezzo al mare, si rompe il motore, hai solo le energie rinnovabili e qual punto decidi tu quanto consumare per poter navigare.

“Il nucleare? Se un pazzo ti bombarda…”

Con le energie alternative si possono fare tante cose e in modo più economico. E’ più economico un parco eolico di una centrale nucleare, senza dubbio e senza mettersi a discutere. E’ molto più sicuro e meno vulnerabile. Abbiamo visto in questi giorni cosa vuol dire avere una centrale nucleare vicino a una città. Se poi c’è il pazzo furioso che te la bombarda…

E l’uranio non si trova facilmente, mentre il vento e il sole sono a disposizione di tutti. Noi in Italia siamo avvantaggiati. Si dovrebbero fare tanti impianti al sud, ma ci sono iter autorizzativi talmente complicati che anche i tanti imprenditori che sarebbero pronti a investire dopo un po’ gettano la spugna.

Anche sull’elettrico si potrebbero convertire tanti motori, i motorini vecchi che ci sono in giro, le vecchie auto, la Vespa 50 che usavamo da ragazzini. Se ce lo facessero fare, con dei kit…(ricordiamo il calvario del retrokit di Rimini).

Bisogna fare queste cose qui e farle subito. Il tempo che ci rimane è poco.

“In mare i segni della catastrofe, ma anche a Milano…”

Lei naviga e ha la possibilità di osservare tante situazioni ambientali a rischio.

Oggi tutti possono conoscere lo stato del Pianeta, basta la foto del Po in secca pubblicata dai giornali. Poi, certo, in navigazione vedi che i ghiacci si sciolgono o che la corrente del Golfo è diminuita. Abbiamo sempre più eventi climatici estremi, ma se ne rende conto anche uno che vive a Milano dove non piove da tre mesi. E’ un problema.

In Austria e Germania ci sono dei limiti per le licenze delle barche nelle acque interne, con restrizioni per le termiche rispetto alle elettriche. Sei d’accordo con queste normative?

Queste norme possono essere anche utili. Ma io credo che sia necessario agire piutosto per facilitare le persone a fare delle cose intelligenti. Se mi fai mettere un motore elettrico senza farmi diventare pazzo su una vecchia barca io sono spinto a farlo. Le persone vogliono cambiare, non inquinare e bisogna metterle in condizioni di poterlo fare.

Chi va in giro con un motoscafo che consuma 10mila litri ogni due ore tra poco sarà considerato un troglodita. E a questi soggetti toglierei il gasolio agevolato; sono di solito barche registrate come commerciali ma in realtà sono barche che trasportano persone agiate. Almeno il gasolio lo paghino caro.

“Solbian è il mio orgoglio, ma che impresa…”

Lei è anche un imprenditore con la Solbian…

Un’esperienza bellissima. E’ nata nel 1997. Incontrai un fisico che si occupava di fotovoltaico e avevo l’idea di fare una barca a vela completamente autonoma, piena di celle solari sul ponte. Insieme a lui abbiamo sviluppato l’idea di pannelli molto fini, che si incollano, diventano calpestabili e che possono essere anti sdrucciolo e possono essere piegati.

Ho realizzato la barca e i miei concorrenti hanno iniziato a chiedermi i pannelli. Abbiamo capito che c’era uno spazio; trovati gli investitori siamo partiti. Sono stati anni molto difficili. Il mercato non era pronto e in Italia fare un’azienda è veramente arduo. Avevamo fatto tutto il business plan considerando il conto energia, ottenuta la certificazione, ma poi lo hanno cancellato. Abbiamo speso un sacco di soldi per niente.

Per fortuna l’azienda si è tenuta a galla; ci lavora tanta gente fantastica e oggi è una realtà leader nel mondo, vende in 50 paesi. Vado molto fiero di questa impresa.

Solbian non si occupa solo di nautica come dimostra il progetto sull’agricoltura con il politecnico di Torino presentato al convegno di Vaielettrico a Fieragricola a Verona.

Abbiamo fatto tante cose diverse: allestito ambulanze, macchine da corsa elettriche, auto. Siamo partiti dalla nautica come core business ma non lo è più. Il mercato è cambiato e la gente si è resa conto che ci sono tante opportunità e prodursi l’energia con un pannello solare è una cosa molto intelligente. I nostri pannelli sono adattabili a mille situazioni.

Il tuo ultimo impegno ecologico è il contributo al programma di Ocean Literacy, promosso dall’Unesco tramite la Commissione Oceanografica Intergovernativa (COI) per aumentare consapevolezza e conoscenza sul mare. Ce ne puoi parlare?

Si tratta di analizzare la CO2 presente in superficie attraverso la raccolta di campioni di acqua. Si registrano i dati che poi vengono studiati dalla comunità scientifica per cercare di capire quello che sta succedendo. Un’azienda tedesca ha sviluppato il macchinario adatto ad essere montato su Maserati Multi 70. E stato il mio amico Boris Herrmann che mi ha introdotto in questa attività (leggi qui).

