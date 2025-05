Intervenga lo Stato sui prezzi delle colonnine

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Intervenga lo Stato per calmierare i prezzi delle colonnine, sono esagerati: Francesco pensa a una petizione per cambiare la situazione. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Intervenga lo Stato: “È possibile o è un’eresia? I prezzi sono esorbitanti…”

“Mi sento di suggerire, così come per i carburati fossili, un prezzo unico e calmierato sulle colonnine di ricarica elettrica. Molto spesso si è costretti a ricaricare la propria auto a prezzi a dir poco esorbitanti, AC/DC, considerando il costo della vettura. E che con 1KW non si percorrono i km percorsi con 1 litro di benzina/diesel. Lanciare una petizione per portare i prezzi della ricarica sotto la scure dello Stato?? O dico una eresia? Forse a quel punto aumenterebbero?? Per non parlare delle colonnine che sono come cattedrali nel deserto. Vedi Giovinazzo – (Bari), dove sono due anni che sono state insatllate dalla ditta ENEL n. 4 super colonnine di ricarica e non ancora attivate. Che senso ha???? Io, possessore di auto elettrica ed appunto di origini giovinazzesi, sono costretto con la mia auto a fare sei km (Molfetta) per trovare una colonnina di ricarica. Sfogo di un utente elettrico, grazie e scusate!“. Francesco Galeppi

Lo Stato non interverrà, acco che cosa serve

Risposta. Lo Stato non ci pensa neppure a intervenire sui prezzi delle colonnine di ricarica. Dev’essere la concorrenza, una vera concorrenza, a far sì che le tariffe diminuiscano, dato che in Italia abbiamo costi tra i più alti in Europa. Qualche segnale negli ultimi tempi l’abbiamo avuto, sia dai principali network nazionali, sia dai competitor stranieri in arrivo. Ewiva, la rete ad alta potenza creata da Enel e Volkswagen, per maggio ha ribassato la tariffa da 0,95 a 0,65 euro/kWh. Il 18 aprile era stata Enel X ad annunciare un ribasso del 5-6% per colonnine DC (a 0,79 euro) e HPC (a 0,89). Prima ancora si era mossa Eni Plenitude, portando la ricarica in AC a 0,60 e le DC-HPC a 0,65 (solo per aprile e maggio). Quanto ai nuovi operatori stranieri, abbiamo visto la tedesca Smatrics aprire nuove stazioni HPC (da ultimo Palmanova) a 0,69, Electrip muoversi tra 0,50 e 0,60…In sostanza: dopo alcuni anni di prezzi molto elevati, qualcosa si sta muovendo verso numeri più accettabili. Per consolidare questo trend servono due cose: concorrenza vera e maggior utilizzo delle colonnine, con un parco circolante di auto elettriche via via più consistente.