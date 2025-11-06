Interruzioni di corrente? Colpa della colonnina, ma era spenta

Manca la luce, in gran parte per brevissimi distacchi, e il capro espiatorio, come spesso succede, sono auto elettriche e colonnine di ricarica. Nei social c’è chi diffonde queste balle e chi ci crede. L’ultimo caso a Granarolo dell’Emilia, a due passi da Bologna, dove su Facebook le interruzioni di corrente sono state addebitate a una colonnina, peccato che fosse spenta. Un passo falso dei No Watt.

Senza luce? “Maledetta colonnina ci ha tolto la corrente”

Le micro interruzioni di corrente sono frequenti e molto fastidiose a Granarolo dell’Emilia e purtroppo l’ultima più che micro è stata macro: minimo una quarantina di minuti. E’ scoppiato il finimondo sul gruppo Facebook Noi di Granarolo, forse la principale fonte di informazione dei cittadini, dove sono entrati in azione i detrattori della transizione energetica. Basta leggere queste poche righe: «Ancora senza luce in via Roma ma dai!!!😡 gli elettrodomestici a forza di spegnersi e accendersi a lungo andare cioccano!!! Me le paga il comune se ne ho bisogno ???😡

Che… Nel parcheggio di fronte al vena c’è una torretta per ricaricare le auto elettriche, poco fa ce n’era una. Caso strano ora non c’è più luce».

Ma la colonnina è in manutenzione e non funziona. Andata in corto nei mesi scorsi e non è stata ancora riattivata. Eppure c’è chi insiste: «In effetti tutti sti guai e disservizi sono iniziati DOPO l’installazione delle colonnine di ricarica auto elettriche. Se non ricordo male questa estate ci fu un guasto importante alla colonnina del parcheggio di via Roma angolo via San Donato». Il male assoluto per le linee elettriche.

La versione di E-Distribuzione: un guasto alla rete elettrica

Ci siamo messi in contatto con E-Distribuzione che ha subito risposto: naturalmente non esiste una correlazione con le stazioni di ricarica – il paese è ben fornito di colonnine – ma come ci hanno spiegato si tratta di guasti classici «anche se non tutti i guasti sono di facile risoluzione». «Oggi abbiamo fatto un’ispezione con apparecchiatura specialistica _ continua E-Distribuzione – ed è in corso un lavoro di scavo di 1 Km che ci aiuterà a comprendere meglio la situazione. Nei prossimi giorni abbiamo in programma un incontro con il Sindaco per la fare il punto della situazione». La mobilità elettrica non c’entra nulla. E’ semmai vittima essa stessa dei problemi della rete, come gli elettrodomestici di alcuni cittadini.

Anche l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Alessandro Ricci ha detto la sua: «E-Distribuzione ha comunicato che tutte le utenze sono state riallacciate. È stata individuata la zona del possibile guasto lungo la linea interrata: il tratto è stato isolato e sarà oggetto dei necessari interventi di ripristino». C’è da prendere in considerazione che il paese negli ultimi vent’anni è passato da 9mila a 13mila residenti. Un caso demografico unico e raro. Più residenti, più domanda di energia e infatti come confermano dal Comune: «Nelle scorse settimane è stata inoltre presentata l’autorizzazione per la realizzazione di una nuova linea elettrica. Si tratta di uno scavo di circa 600 metri nel nostro territorio, già autorizzato dal Comune».

E per i danni causati dalle micro interruzioni non pagheranno il conto i gestori delle colonnine, ma è partita un’azione del Comune con Federconsumatori perché «questa situazione dimostra una evidente carenza nella manutenzione ordinaria della rete a cui è necessario porre rimedio, pena il ripetersi nel tempo di situazioni analoghe». Non entriamo nel merito tecnico del tema, ma è chiaro che le colonnine, soprattutto oggi che sono ampiamente sottoutilizzate, non rappresentano un problema per la rete elettrica.

LEGGI ANCHE: E se tutte le auto elettriche dovessero rifornire… contemporaneamente? e guarda il VIDEO