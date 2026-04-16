Interni: meglio i maxi-schermi o il minimalismo Ferrari?

Interni: meglio i maxi schermi (come quello della Mercedes Classe C, foto qui sopra) o il minimalismo della prima Ferrari elettrica?

Interni: gli opposti estremismi di Mercedes e del Cavallino

Tesla è stata tra le prime ad aprire l’era dei maxi-schermi su cui fare qualsivolgia operazione, compreso ora l’accesso all’intelligenza artificiale. Sono seguiti in tanti, con le soluzioni più ampie e svariate. E ora la Mercedes rilancia con un grande schermo avvolgente per la Classe C elettrica in arrivo. Parlando di atmosfera avvolgente e immersiva, modellata da intelligenza digitale, luce e sound”. Di tutt’altro parere la Ferrari, che per la sua prima EV , la Luce, ha puntato su un minimalismo controcorrente. Studiato dall’ex capo dei creativi Apple, Jony Ive dello studio americano LoveFrom, secondo il quale “un grande touchscreen non funziona in un’auto”. E qui c’è da capire che cosa vogliono realmente i clienti, tenendo presente (ovvio) che una Ferrari non è un’auto alla portata di tutti. Ma di quanta elettronica c’è veramente bisogno? Quanto usiamo veramente dei mille tool digital che ci vengono forniti (e che in parte paghiamo)?

La Ferrari: “Ridurre al minimo il carico cognitivo per chi guida”

Come la pensino a Maranello, è stato chiarito nell’anteprima della Luce (il reveal ufficiale sarà il 22 maggio a Roma): “L’approccio è basato sulla volontà di ridurre alminimo il carico cognitivo per il pilota. Ispirandosi infatti alla semplicità dei quadranti degli orologi analogici sui quali è possibile leggere l’ora a colpo d’occhio, il team ha inteso concepire comandi e display della vettura in modo altrettanto intuitivo. La grafica è intenzionalmente minimalista e chiara, per consentire al pilota di cogliere rapidamente e senza sforzo le informazioni essenziali. Mantenendo sempre l’attenzione sulla strada”. Il troppo stroppia, insomma. E nessun display uguale nessuna distrazione, sostiene in sostanza la Ferrari. Ma quanto distolgono dalla concentrazione al volante schermi sempre più grandi con funzioni sempre più sofisticate? Solo chi li usa può dirlo…

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