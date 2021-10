International E-Regatta, tappa francese (30 ottobre)

Le barche elettriche navigano nel mondo, grazie alla Virtual International E-Regatta Championship 2021 che ha visto la prima a Venezia nel giugno scorso. Domani (30 ottobre) la tappa francese a Suèvres.

Un incontro a emissioni zero e uno spettacolo reso possibile da AFBE, l’associazione dei costruttori di barche elettriche (peccato manchi in Italia), in collaborazione con i comuni Beauce-Val-de-Loire e il circolo velico Val de Loire.

Si tratta di un’iniziativa interessante perché mette insieme veicoli elettrici di ogni tipo: barche, auto, moto, biciclette e anche un drone, per celebrare la mobilità elettrica nella regione della Loira.

L’appuntamento è sul lungomare Domino dove le barche elettriche si esibiranno in esercizi di slalom, velocità e manovrabilità per sottolineare i pregi di questa propulsione. Ma non è finita qui perché le barche sono anche programmate per partecipare a una scenografia nautica.

Dieci Paesi nella E-Regatta

Questa regata è la tappa francese del Virtual International E-Regatta Championship 2021 che mette insieme dieci paesi a iniziare da Italia e Francia, ma anche Scozia, Germania, Dubai, Quebec. Uno degli organizzatori è Kevin Desmond, “anglo-irlandese di nazionalità francese”, che abbiamo visto in azione per due volte a Venezia nella gestione dell’evento. E’ uno storico e un giornalista che ha scritto numerosi libri dedicati alla mobilità elettrica.

Kevin ha anche organizzato l’incontro dove oltre alla partecipazione di ogni tipologia di veicolo a batteria si è dato spazio a eventi come lo slalom con mono ruota, moto, ciclomotori, bici. Quel pizzico di spettacolo utile per far crescere le comunità locali elettriche.

