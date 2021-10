Interessanti queste auto a benzina. Puoi spiegarmi però…

«Sto pensando di sostituire la mia auto elettrica con una a benzina, ma prima di decidere avrei alcune domande». Inizia così il post di Gianfranco Pizzuto sul suo profilo Linkedin. L’ironico scritto del fondatore di Automobili Estrema, pioniere dell’elettrificazione fin dai primi anni Duemila e grande amico di Vaielettrico, è poi stato ripreso e condiviso da una miriade di social, suscitando centinaia di commenti. Lo riproponiamo per chi tra i nostri lettori l’avesse perso.

La provocazione di Pizzuto/1 Posso avere la benzina a casa?

di Gianfranco Pizzuto

1) Ho sentito che con le auto a benzina non si può fare il pieno a casa mentre si dorme o sul posto di lavoro mentre si lavora. Quanto spesso si deve fare rifornimento e dove? Un giorno si potrà fare il rifornimento di benzina a casa?

2) Per quanto riguarda la manutenzione, quanto spesso bisogna farla? Il venditore della concessionaria mi ha spiegato che l’auto a benzina ha molte centinaia di parte meccaniche che servono a far girare le ruote, compresa una scatola con degli ingranaggi. A cosa serve?

La provocazione di Pizzuto/2 Ma in frenata la benzina rientra nel serbatoio?

3) Quando accelero posso utilizzare la frenata rigenerativa in fase di rilascio come faccio oggi con la mia auto elettrica?

4) Andando in discesa, oppure rallentando o frenando la benzina mi ritorna nel serbatoio? Immagino di si, chiedo giusto per esserne certo.

5) L’auto a benzina che ho provato sembrava avere un ritardo da quando premevo sull’acceleratore all’effettivo inizio dell’accelerazione. È normale?

La provicazione di Pizzuto/3 Il pieno di benzina costa tanto: calerà?

6) Attualmente per percorrere km 100 con l’auto elettrica facendo la ricarica a casa spendo € 3. Mi hanno detto che il costo della benzina è aumentato molto negli ultimi tempi e che per percorrere la stessa distanza spenderò fino a 5-6 volte tanto. Ma se un giorno tutti passeremo ad auto con motori a benzina i prezzi scenderanno?

7) È vero che la benzina si infiamma facilmente? Se per un periodo lungo non dovessi usare l’auto devo svuotare il serbatoio e conservare la benzina in un luogo sicuro?

La provocazione di Pizzuto/4 Inquinamento, conflitti, sfruttamento. Che fare?

8) Ho sentito dire che il componente principale della benzina è il petrolio. È vero che l’estrazione e la raffinazione del petrolio causano problemi ambientali anche irreversibili ed è causa di conflitti tra le Nazioni che hanno fatto scatenare guerre terribili che sono costate milioni di vite negli ultimi 100 anni? È vero che in Venezuela la popolazione vive di stenti nonostante sia il maggior produttore di petrolio di tutto il Sud America? Come pensate di risolvere tutti questi problemi?

Magari più tardi mi vengono in mente altre domande, ma per ora queste sono le più importanti. Grazie in anticipo a tutti quelli che mi potranno rispondere ed aiutare a compiere la scelta giusta.

FONTE: ispirato dopo aver letto un articolo sul portale tedesco bavarian-geek.de

