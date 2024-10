Intelligenza artificiale: “I data center si costruiscano le loro centrali elettriche”

In Texas, le società che gestiscono data center per lo sviluppo dell’Intelligenza artificiale sono stati invitati ad “autoprodursi” energia elettrica. Le centrali elettriche esistenti, nei prossimi anni, non potranno garantire sia i bisogni dei data center e contemporaneamente quelli di aziende e famiglie

Gli esperti non hanno dubbi: già entro la fine di questo decennio, la domanda di energia elettrica da parte dei data center per lo sviluppo di Intelligenza artificiale raggiungerà i livelli necessari ad alimentare città di grandi dimensioni.

Per questo motivo, le aziende coinvolte nella rivoluzione dell’AI hanno proposto di costruire i propri data center vicino a centrali esistenti per garantirsi elettricità sufficiente.

L’Intelligenza artificiale consumerà come intere città

Ma secondo la Commissione per i servizi pubblici del Texas accordi di questo tipo sono pericolosi. Perché con la crescita esponenziale della domanda per l’AI, si corre il rischio di black out.

In buona sostanza, le centrali esistenti non reggerebbero la domanda crescente di energia dei data center, garantendo allo stesso tempo le forniture per città ed aziende.

Da qui la proposta di Thomas Gleeson, presidente della Public Utility Commission of Texas secondo cui le società di gestione dei data center dovrebbero costruirsi centrali elettriche “autonome”.

Microsoft si affiderà all’energia della centrale nucleare di Three Mile Island in Pennsylvania

Altrove, qualcuno ha già provveduto. E’ il caso di Microsoft che ha chiuso un accordo con Constellation Energy per la riapertura dell’impianto nucleare di Three Mile Island, in Pennsylvania dove nel 1979 avvenne la parziale fusione di uno dei reattori.

Ma il problema si porrà presto in tutto il mondo. Secondo i dati citati da Bloomberg, “in alcuni Paesi tra cui Arabia Saudita, Irlanda e Malesia, l’energia necessaria per far funzionare i data center supererà la produzione disponibile di energia rinnovabile”.

Sempre secondo Bloomberg, “la Svezia potrebbe raddoppiare la domanda di energia dai data center entro sei anni, per poi raddoppiare di nuovo entro il 2040“. Nel Regno Unito, i numeri sono ancora più grandi: un aumento del 500% di elettricità nel prossimo decennio”.

Negli Stati Uniti, i data center utilizzeranno l’8% dell’energia disponibile entro il 2030, rispetto al 3% del 2022, secondo una stima recente della banca d’affari Goldman Sachs.

