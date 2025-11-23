Intelligenza artificiale sulle Tesla: appello di Musk

Intelligenza artificiale sulle Tesla: c’è già da parecchi anni, anche se pochi lo sanno. È quel che scrive Elon Musk in un messaggio pubblicato su X, il suo social network.

Intelligenza artificiale sulle Tesla: “Salveremo milioni di vite con una guida più sicura”

Ecco il messaggio di Elon, che tra l’altro contrattacca contro chi ritiene che la guida autonoma comporti più rischi che vantaggi: “La maggior parte delle persone non sa che Tesla ha avuto un team avanzato di ingegneria di chip di bordo AI già da molti anni. Quel team ha già progettato e distribuito diversi milioni di chip AI nelle nostre auto e nei nostri data center. Questi chip sono ciò che permette a Tesla di essere leader nell’AI reale. La versione attuale nelle auto è AI4, siamo vicini a disattivare AI5 e stiamo iniziando a lavorare su AI6. Il nostro obiettivo è portare un nuovo design di chip AI in produzione di massa ogni 12 mesi. Ci aspettiamo di costruire chip a volumi superiori rispetto a tutti gli altri chip AI messi insieme. Rileggi questa frase, non sto scherzando. Questi chip cambieranno profondamente il mondo in modo positivo, salvando milioni di vite grazie a una guida più sicura e fornendo cure mediche avanzate a tutte le persone tramite Optimus“.

Un invito a mandare un messaggio in 3 punti

Il messaggio si conclude con un appello: “Invia una e-mail con tre punti-elenco che descrivono la tua eccezionale capacità a AI_Chips@Tesla.com. Siamo particolarmente interessati ad applicare l’AI all’avanguardia alla progettazione di chip. Grazie Elon”. C’è da scommettere su un tema caldo come questo le risposte non mancheranno. E comunque il post pubblicato su X conferma che è sbagliato dire che l’amore per l’intelligenza artificiale sta causando una progressivo disamore di Musk per Tesla. In realtà il patron considera il tutto come una cosa sola, un enorme salto tecnologico che cambierà la vita di tutti, a partire da come ci spostiamo.

