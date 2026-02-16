Intelligenza artificiale Grok sulle Tesla anche in Europa







Intelligenza artificiale Grok disponibile sulle Tesla anche in Europa dal 16 febbraio 2026: il rilascio è iniziato sui veicoli idonei.

Intelligenza artificiale Grok nei modelli con versione software 2026.2.6

L’assistente AI è incluso gratuitamente nella versione software 2026.2.6. Grok fa capo ad Elon Musk, come Tesla, ed è un’intelligenza artificiale avanzata creata da xAI. È stata progettata “per fornire risposte accurate e approfondite a domande su una vasta gamma di argomenti: fisica, matematica, biologia, filosofia, storia. E molto altro”. Tesla informa poi che, integrato nei suoi veicoli, Grok “può dare comandi di navigazione su richiesta del conducente, per impostare una destinazione, modificare percorsi in tempo reale. O trovare punti di interesse”. È anche in grado di consultare il Manuale d’uso e manutenzione del veicolo. Fornendo consigli utili su buone pratiche, utilizzo ottimale, suggerimenti per tagliandi e scadenze, interpretazione degli avvisi sul cruscotto.

L’uso disponibile dal volante e dal touchscreen

Disponibile in numerose lingue, Grok offre un flusso conversazionale defimito “simile a quello umano“. La distribuzione è in corso su Model S, Model 3, Model X e Model Y idonei. Per abilitarlo, occorre disporre di un abbonamento a Premium Connectivity o una connessione Wi-Fi stabile. Le conversazioni sono anonime per Tesla e non associate al veicolo, per garantire la privacy. Disponibile dal volante e dal touchscreen, la personalità può essere impostata su: 1) Le solite modalità di Grok: Assistente, Tutor di lingua, Terapista, Narratore, Meditazione, Doc, Complotto. 2) Modalità specifiche per bambini: Storie per bambini, Quiz per bambini. 3) Modalità NSFW (solo per maggiorenni): Scatenato, Sexy, Motivazionale, Romantico, Polemico. L’assistente può anche essere personalizzato selezionando diverse personalità (testuale): Ara – Femminile ottimista. Eve – Femminile rilassante. Leo – Maschile britannica. Rex – Maschile calma. Sal – Maschile morbida.

