Le emissioni di Microsoft salite del 30%: colpa dell’intelligenza artificiale

Microsoft ha aumentato del 30% le sue emissioni di CO2 in tre anni per la maggiore domanda di energia per alimentare i data center che sostengono l’Intelligenza artificiale

I colossi hi-tech hanno bisogno di quantità sempre più grandi di energia. Ancora di più, per i progetti legati all’Intelligenza artificiale e, in particolare, per sostenere i data center che processano le informazioni. Il tema è tornato al centro del dibattito dopo l’annuncio appena arrivato da Microsoft: le sue emissioni di CO2 sono aumentate del 30% tra il 2020 e il 2023 a causa delle nuove infrastrutture per lo sviluppo dei progetti di intelligenza artificiale e cloud computing.

Del resto, i numeri parlano chiaro. Dal 2012 a oggi, il fabbisogno energetico per lo sviluppo dell’Intelligenza artificiale è raddoppiato ogni 3-4 anni. Secondo una recente indagine della Vrije Universiteit di Amsterdam, entro il 2027 i data center legati all’intelligenza artificiale consumeranno fino a un massimo previsto di 135 terawattora all’anno.

Ma quanto consumano i data center dedicati allo sviluppo dell’Intelligenza artificiale?

Una quantità sufficiente per soddisfare la domanda di energia di paesi con l’Argentina o i Paesi Bassi, pari allo 0,5% del consumo globale. E c’è chi è arrivato a predire che i data center assorbiranno fino al 21% della domanda globale di energia al 2030.

E siamo solo all’inizio del processo. Siccome è ormai evidente che siamo solo nella fase iniziale della crescita dei servizi di AI, allo stesso modo ci sarà una necessità di data center sempre più grandi. I quali avranno bisogno di sempre maggiori quantità di energia elettrica. E deve essere per forza prodotta da rinnovabili, se i colossi dell’hi tech vogliono mantenere gli obiettivi di decarbonizzazione delle loro attività, così come hanno dichiarato.

Solo la crescita delle rinnovabili può abbattere le emissioni dell’Intelligenza artificiale

Proprio Microsoft ha firmato di recente un accordo con la società specializzata Brookfield Asset Management da cui il colosso di Seattle acquisterà 10,5 gigawatt di progetti rinnovabili. Serviranno per limitare le emissioni di CO2, in particolare causate dall’energia necessaria per i suoi data center.

C’è un numero che dà una idea immediata del fenomeno in corso: l’accordo sottoscritto da Microsoft per alimentare i suoi data center destinati all’intelligenza artificiale è 8 volte più di grande del più grande accordo di fornitura di energia mai sottoscritto da una azienda. L’accordo vale per le sedi di Microsoft sia negli Stati Uniti che in Europa.

Per capire il salto in avanti dell’accordo con Brookfield, basta ricordare che in tutto il 2023 le società americane hanno sottoscritto contratti di fornitura di energie rinnovabile per 13 gigawatt, mentre altri 38 gigawatt erano già operativi. In pratica, in solo accordo vale quasi la crescita di tutto l’anno scorso. E anche questo non è che un “debutto”.

