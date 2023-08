Intelligenza artificiale e mobilità. Seminario a Imola (12 settembre)

Per rendere sostenibile la mobilità non basta installare colonnine per la ricarica delle auto elettriche e aumentare il numero di veicoli a emissioni zero. Serve intelligenza sociale per integrare le diverse modalità di trasporto – dal privato al pubblico passando per lo sharing e il noleggio – è non un affare semplice. Può essere utile l’intelligenza artificiale? Questo il tema di un seminario che si terrà il 12 settembre (dalle 14 alle 18) a Imola – nell’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari.

L’intelligenza artificiale per una mobilità integrata e sostenibile

Il seminario è organizzato da Cluster- ER Build (rete di imprese sostenuta dalla Regione Emilia Romagna), CON.AMI (Consorzio Azienda Multiservizi Intercomunale), Ordine Ingegneri di Bologna e l’autodromo di Imola.

Secondo gli organizzatori: “L’intelligenza artificiale sta giocando un ruolo sempre più rilevante nell’ambito della mobilità sostenibile, offrendo soluzioni innovative per affrontare le sfide legate all’inquinamento, alla congestione del traffico e alla ricerca di alternative più ecologiche nel settore dei trasporti“.

Si vogliono analizzare diverse aree di intervento, come “la gestione del traffico intelligente, il trasporto pubblico automatizzato, i sistemi di sharing economy e le reti di ricarica per veicoli elettrici. L’utilizzo dell’IA permette di ottimizzare il flusso del traffico, ridurre le emissioni di gas serra e migliorare l’efficienza energetica dei veicoli“.

Prevista anche una riflessione più ampia: “L’importanza dell’etica e della sicurezza nell’implementazione di queste tecnologie per garantire una mobilità sostenibile e responsabile. Infine identificati i possibili ostacoli e le sfide future per l’adozione su larga scala dell’IA nella mobilità sostenibile“.

Al link il programma con tutti i relatori, per partecipare si deve compilare il form.

