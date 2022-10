Insuccesso immeritato per la VW ID.3

Insuccesso immeritato quello della VW ID.3, sostiene Marco, che non si spiega come mai si vendano molto meglio i Suv elettrici della stessa Casa tedesca. Vaielettrico risponde. I vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Insuccesso immeritato…/ Perché si insiste con questa moda dei Suv?

“Si è fatto un gran parlare dei difetti di software della VW ID.3. E del fatto che soprattutto questo abbia probabilmente compromesso in gran parte il possibile successo del modello. Modello che, nei piani, doveva essere il più venduto in VW tra le elettriche, ma si è poi rivelato, almeno fino ad oggi, un parziale insuccesso. Con le cugine ID.4 e Skoda Enyaq addirittura nella classifiche delle vendite in posizione più avanzata, nonostante il prezzo. Mi faccio queste domande: qual’è ad oggi la situazione e l’evoluzione a tal proposito? È possibile che non sia stato superabile in tempi ragionevoli uno o più problemi di carenza nel software, anche considerando i continui aggiornamenti che solitamente le auto di oggi, soprattutto elettriche, hanno a disposizione? ID.4, ID.5, Enyaq, non dovrebbero avere software del tutto simili a quello di ID3? Il deludente percorso di ID.3 è da attribuirsi solo a questo o anche ad altro? Se dovessi scegliere tra queste auto, sarei molto più attratto da ID.3, la cui linea e il rapporto dimensioni esterne/interne mi pare molto soddisfacente. Oppure la moda dei Suv contro le berline (che non condivido) contribuisce a questo divario nelle vendite?“. Marco Scozzafava

Il mal di software degli inizi ha pesato molto…

Risposta. In effetti i risultati della ID.3 continuano ad essere sotto le attese, per un modello presentato come l’erede (in elettrico) della Golf. In Italia se ne vendono poco di un centinaio al mese (1.084 nel periodo gennaio-settembre 2022). E in Germania, mercato di casa, non è che le cose vadano benissimo: in settembre la ID.3 è stata solo quinta, preceduta dalle due Tesla, dalla ID.4 e dalla stessa Fiat 500e. I motivi sono svariati. Il primo è legato proprio ai problemi di software, che hanno etichettato la ID.3 come un modello nato male, cosa terribile nel mondo dell’auto. Poi i difetti sono stati (quasi) sistemati, ma nel mondo di oggi, coi social network, è difficile scrollarsi di dosso una certa fama. Poi, certo, pesa anche la moda dei Suv, di cui la Volkswagen era ben cosciente al momento del lancio, tanto da dire che il modello più venduto sarebbe stato la ID.4-ID.5. Per auto con le ruote alte c’è grande richiesta in tutto il mondo, i modelli stile-Golf (che anche noi preferiamo) vanno solo solo in Europa. E sempre meno.

