Inster, Renegade, Emeya e Model Y: settimana flash

Inster, la mini Hyundai da 355 km – Arriva la Jeep Renegade EV- Ricarica Lotus Emeya: 10-80% in 14 minuti – Tesla Model Y n.1 mondo 2023 / Settimana flash.

Inster, la piccola Hyundai in arrivo a fine anno con autonomia 355 km

Inster: Hyundai ha svelato il nome del piccolo Suv elettrico come 355 km di autonomia, in arrivo a fine anno. Il debutto ufficiale avverrà durante il Busan International Mobility Show a fine giugno. Il nome Inster deriva dalle parole ‘innovativo’ e ‘intimo’ e rende omaggio alla vettura da cui il modello deriva, la Casper a benzina, offerta dal 2021 sul mercato sud-coreano. La Hyundai assicura che “la Inster stabilirà nuovi standard nella sua categoria per autonomia, tecnologia, sicurezza e praticità. Ridefinendo ciò che i clienti si possono aspettare da una vettura di segmento A”. In effetti 355 km di range sono tanti per una vettura di queste dimensioni: al momento in questa fascia di mercato solo la 500e supera i 300 km di range. Mentre Dacia Spring e Renault Twingo sono lontani da questa soglia. Sego distintivo della Inster: la firma luminosa diurna a LED anteriore e il tema dei pixel, che si presenta negli indicatori di direzione e nella fanaleria posteriore.

Inster e…/ Anche la Jeep Renegade sarà elettrica

Confermato l’arrivo della Jeep Renegade completamente elettrica. L’annuncio è stato dato giovedì durante lo Stellantis 2024 Investor Day. E colpisce il fatto che il mega-gruppo guidato da Carlos Tavares continui a mostrare scetticismo sull’elettrico, salvo annunciare poi un paio di novità EV a settimana.Negli Stati Uniti, a regime, la Renegade elettrica avrà un super-prezzo, inferiore ai 25 mila dollari. A livello globale la Renegade sarà il quarto modello elettrico messo in pista da Jeep, dopo la Avenger (studiata per il mercato europeo), la Wagoneer S e la Recon, queste ultime studiate per il mercato americano. La nuova gamma elettrica dovrebbe ridare slancio al marchio di Stellantis soprattutto negli Stati Uniti, dove le vendite sono diminuite del 6% (a 642.924) nel 2023, dopo un calo del 12% nel 2022 (684.614) e di un altro 2% nel 2021 (778.711).

Record di ricarica per Lotus Emeya: dal 10 all’80% in 14 minuti

Lotus ha annunciato un nuovo record di ricarica pubblica con la Emeya, in grado di ricaricarsi dal 10 all’80% in 14 minuti, con un caricatore rapido DC da 400 kW (600A). Il risultato è stato convalidato dalla società di consulenza P3, nel Charging Index Report Asia 2023. Emeya è risultata la più veloce in ricarica tra i più importanti veicoli elettrici disponibili. Quali Mercedes EQS, BMW i7, Tesla Model Y, Genesis G80, Xpeng G9, Kia EVP, Hyundai Ioniq 6, Nio ET5 e BYD Atto 3. Lo studio ha rilevato che Emeya può raggiungere una potenza di ricarica massima di 402 kW, con una potenza media di 331 kW. Inoltre, grazie a un consumo WLTC di 18,7 kWh/100 km, Emeya ricarica fino a 310 km di autonomia in soli 10 minuti. Lotus utilizza una struttura di batteria cell-to-pack, che permette di avere il 20% di celle in più nello stesso spazio rispetto a un design modulare. Emeya è inoltre dotata di una nuova architettura del sistema di raffreddamento.

Tesla Model Y confermata leader mondiale nell’auto 2023: la top 25

Anche Jato Dynamics conferma che Tesla Model Y è stata l’auto più venduta al mondo nel 2023. Non solo tra le elettriche, ma in assoluto, considerando i modelli di tutte le motorizzazioni. Il Suv di Elon Musk è riuscito a scalzare dalla testa della classifica i big giapponesi Toyota e Honda, abbonati al primato in questa graduatoria globale. Per la precisione la Model Y ha trovato la bellezza di un milione di 223 mila acquirenti, con un progresso del 64% sul 2022. Non sarà facile quest’anno confermare un simile exploit, dato che i primi 5 mesi del 2024 hanno visto la Model Y in calo sui principali mercati, Europa compresa. Anche se ora Tesla sta correndo ai ripari offrendo forti sconti o ricariche gratuite per 20 mila km a chi acquista il suo Suv di punta.