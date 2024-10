Inster Cross, il piccolo Suv Hyundai

Inster Cross: svelata la versione “fuoriporta” del nuovo piccolo Suv della coreana Hyundai. Arriverà in Italia a fine marzo, autonomia fino a 360 km.

Inster Cross, un “fuoriporta” con 360 km di autonomia

Paraurti dedicato con piastre protettive, passaruota in rilievo, cerchi in lega da 17 pollici e portapacchi: sono alcuni dei segni distintivi della Inster Cross. Che sta al modello originale un po’ come la Panda Cross sta alla Panda ‘normale’, anche se qui l’accentuazione da fuoristrada è ancora più forte. Gli elementi protettivi anteriori e posteriori, insieme alle minigonne laterali e ai cerchi in lega con disegno specifico, sono studiati per la guida anche su strade sconnesse. Le barre portatutto sul tetto sono di serie, con la possibilità di aggiungere un portapacchi studiato per trasportare tutto quel che serve. Di serie anche volante e sedili anteriori riscaldabili e i fari anteriori a LED. Quanto all’autonomia, la Inster Cross dichiara un range fino a 360 km, con batteria da 49 kWh e motore da 115 CV. La ricarica rapida consente di passare dal 10 all’80% in 30 minuti, mentre in AC la potenza massima è di 11 kW.

Interno flessibile, con tutti i sedili reclinabili

L’abitacolo è stato progettato all’insegna della versatilità, con possibilità di abbattere e ripiegare tutti i sedili, compreso quello del conducente. E di far scorrere e reclinare anche quelli posteriori, divisi a metà, per modulare lo spazio in base alle necessità del momento. Hyundai assicura che l’equipaggiamento interno è da categoria superiore, con due schermi da 10,25’’ per strumentazione ed infotainment, navigatore, Apple CarPlay e Android Auto. Servizi LIVE e telematica Bluelink, sensori di parcheggio posteriori, retrocamera e climatizzatore automatico. Quanto al pacchetto ADAS, c’è è di serie l’Highway Driving Assist 1.5, lo Smart Cruise Control con Stop&Go e il Sistema di assistenza anti-collisione frontale. Con riconoscimento veicoli, pedoni, cicli e funzione Junction per le svolte a sinistra. Manca solo il prezzo, che verrà comunicato nelle prossime settimane, per avere un quadro completo.