Preventivo online, scelta del giorno e dell’orario dell’intervento e installazione in 72 ore. La spagnola InstantBox sbarca in Italia con un modello di business che ricorda quello di Uber e Glovo. Sono già oltre 200 le installazioni effettuate da settembre, con una rete di 40 professionisti distribuiti in 12 regioni.

Comprare un’auto elettrica è forse più semplice che installare una wallbox. Soprattutto per chi vive in condominio, dove tra preventivi, amministratori, sopralluoghi e questioni burocratiche le cose possono andare per le lunghe. E proprio su questo aspetto punta InstantBox, società nata a Barcellona nel 2023, che ha scelto l’Italia come primo mercato per la sua espansione internazionale.

Fondata da Federico Rodríguez Canabarro, InstantBox ha inaugurato la sua sede italiana a Milano, dove abbiamo incontrato il fondatore e il Country Manager per l’Italia, Douglas Ardito.

L’idea è applicare al mondo dell’installazione dei punti di ricarica domestica un modello di business già ampiamente sperimentato in altri settori. Una piattaforma digitale che mette in contatto clienti e installatori, gestendo anche gli aspetti tecnici, amministrativi e commerciali dell’intervento.

“Vogliamo che accedere a un punto di ricarica sia un processo chiaro e rapido. La nostra piattaforma collega la richiesta del cliente a un installatore della nostra rete nel giro di pochi minuti, e lavoriamo perché l’installazione sia completata in un massimo di 72 ore”, spiega Douglas Ardito.

InstantBox: il preventivo si fa direttamente online

Sul sito di InstantBox è possibile configurare la propria installazione e ottenere un preventivo in pochissimi minuti. Si tiene conto della tipologia di abitazione, dell’impianto elettrico, del caricatore scelto e della distanza da coprire con il cablaggio.

Il preventivo può essere scaricato e riporta nel dettaglio le singole voci di spesa, dalla fornitura della wallbox al costo dei materiali e della manodopera. In più c’è anche uno schema tecnico dell’installazione, differente a seconda che si tratti di un’abitazione indipendente o di un condominio, con i riferimenti alla normativa.

Una volta ottenuto il preventivo, si può procedere direttamente con la prenotazione, scegliendo giorno e fascia oraria tra quelli disponibili. Per confermare l’appuntamento è richiesto un acconto di 100 euro, rimborsabile in caso di annullamento. La piattaforma è in grado, secondo quanto dichiarato dall’azienda, di individuare un installatore disponibile in un massimo di quattro minuti.

Dopo la prenotazione il cliente viene contattato telefonicamente per verificare le caratteristiche dell’intervento e riceve un link attraverso il quale accede a una piattaforma sulla quale caricare fotografie, video e documenti necessari all’installazione. Tutto il materiale viene poi messo a disposizione dell’installatore, che ha così modo di conoscere le caratteristiche dell’impianto prima di recarsi sul posto.

E per i condomini?

InstantBox fornisce inoltre assistenza nelle comunicazioni con l’amministratore di condominio e, laddove necessario, si avvale di una rete di progettisti distribuiti sul territorio nazionale, anche per le questioni legate alla prevenzione incendi. La gestione digitale della documentazione riguarda anche la fatturazione e il rilascio della dichiarazione di conformità dell’impianto. L’ambizione, anche in questi casi, è quella di arrivare a installare una wallbox nel giro di tre giorni.





Installatori certificati e recensiti dai clienti

La qualità del servizio è garantita dagli stessi utenti. Al termine dell’installazione il cliente può infatti esprimere un giudizio sul servizio ricevuto e quindi gli installatori più bravi verranno premiati con punteggi più alti e quindi anche maggiormente coinvolti dalla piattaforma. InstantBox dichiara inoltre che tutti gli installatori della propria rete italiana sono certificati Tesla. A questo si aggiunge un percorso di formazione interno all’azienda, affinché i professionisti conoscano i diversi prodotti che andranno a installare.

Cento installatori entro fine anno

In Italia InstantBox ha iniziato a lavorare a settembre e in poco più di due mesi ha già superato le 200 installazioni. A dare una mano, come ci ha confermato Ardito, è stato anche il Bonus Colonnine Domestiche. Ora, l’obiettivo è quello di passare dagli oltre 40 installatori attuali a 100 entro la fine dell’anno e di triplicare il numero di installazioni nel primo trimestre del 2027.

Se standardizzare l’installazione di una wallbox in una villetta può essere relativamente semplice, farlo nelle autorimesse dei nostri condomini è tutta un’altra faccenda. Ma forse proprio la specializzazione e l’esperienza maturata sul campo, con centinaia di installazioni ogni mese, permetteranno a InstantBox di destreggiarsi meglio nella giungla dei condomini italiani. Sarebbe una buona notizia per la mobilità elettrica.