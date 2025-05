Installazione di una wallbox: Fabio Pressi (A2A) si mette alla prova

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

«Condivido volentieri un’esperienza personale che si è rivelata particolarmente istruttiva: l’installazione di una wallbox a casa». Perfino Fabio Pressi, Amministratore Delegato di A2A E-Mobility e presidente di Motus-E, ha qualcosa da imparare sulla ricarica domestica. E lo ammette in questo post apparso l’altro ieri sul suo profilo Linkedin, corredato da questo video:

E questo è il testo integrale del suo post

“Quattro cose che ho imparato solo vivendole di persona”

“Certi temi per quanto se ne possa leggere o discutere, si comprendono davvero solo vivendoli in prima persona.

👉 Ecco cosa mi porto a casa da questa esperienza:

1. L’installazione su un impianto esistente non è mai banale e va affrontata solo da professionisti altamente qualificati: serve competenza tecnica, esperienza e attenzione al contesto specifico dell’abitazione.

2. Non è una semplice presa!

Una wallbox richiede competenze sia elettriche che software. La configurazione del dispositivo è fondamentale per garantirne il funzionamento sicuro ed efficiente.

3. Serve un approccio sistemico

Nel mio caso, ho installato un sistema di bilanciamento dei carichi che regola dinamicamente la potenza disponibile, così da non superare la soglia del contatore principale. Un’ottimizzazione intelligente, ma che richiede una progettazione accurata.

4. Il professionista giusto fa la differenza.

Chi installa la wallbox può – e deve – proporre soluzioni alternative per evitare interventi edili inutili o troppo costosi. L’esperienza e la visione d’insieme sono fondamentali.

Cosa chiederei ad Arera? Un contatore dedicato alla ricarica con la stessa tariffa dell’abitazione

💡 Un punto cruciale su cui riflettere – e su cui credo sia importante che ARERA si esprima con chiarezza – è la possibilità di installare un secondo contatore dedicato alla ricarica domestica, ma associato alla stessa pertinenza e tariffa dell’abitazione.

Una soluzione del genere renderebbe molto più semplici – e accessibili – le installazioni sia nei contesti condominiali che nelle abitazioni isolate, dove spesso gli impianti elettrici esistenti rappresentano un limite strutturale.

Vostre esperienze in merito?

PS. Un grazie a Giacomo Bonafè di dP e-Mobility per la professionalità sua e delle sue persone: Anche per la pazienza nel sopportare un “Umarèll” come me„.

Cogliamo al volo il suggerimento di Fabio Pressi e giriamo ai nostri lettori lo stesso invito: raccontateci le vostre esperienze nell’installazione di una wallbox e inviatele a info@vaielettrico.it.

