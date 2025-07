Installatore e manutentore di colonnine: corsi gratuiti in Lombardia

Al via i corsi gratuiti per installatore e manutentore di colonnine. Appuntamento da luglio a settembre in Lombardia. L’iniziativa è aperta a tutti i residenti, ma le lezioni e le attività laboratoriali si terranno a Milano, Brescia, Bergamo e Varese. Ci si può iscrivere in questi giorni

Corsi per 40 persone, attestato di installatore

I corsi sono finanziati dal programma Regionale cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo all’interno del Patto territoriale per le competenze e per l’occupazione nella filiera della mobilità elettrica e sostenibile. Insomma si sta programmando la formazione dei nuovi tecnici. Il corso è a cura di Formaper.

I corsi sono destinati a 40 partecipanti: giovani con minimo 18 anni alla data di avvio corso e in uscita da percorsi scolastici; adulti fino a 64 anni, disoccupati o working poor (si tratta di lavoratori poveri) con residenza/domicilio in Lombardia e in possesso di competenze di base di elettronica.

Al termine del percorso formativo, i partecipanti avranno l’opportunità di ottenere il rilascio dell’attestato di abilità e conoscenze dopo una procedura di accertamento, valutazione e certificazione delle competenze acquisite.

Moduli di 30 ore

Vediamo più in dettaglio l’offerta formativa. Un modulo è dedicato ad “Effettuare l’assemblaggio e installazione di apparecchiature e componenti elettrici ed elettronici”, un altro a “alla messa a punto dei sistemi di comando e controllo di macchine e impianti”. Segue il modulo dedicato al “ripristino del funzionamento di macchinari/impianti in caso di guasti di componenti elettrici ed elettronici” e infine “manutenzione programmata di componenti elettrici ed elettronici di macchinari/impianti”.

Un menù abbastanza ricco a cui si aggiungono le ore dedicate alla sicurezza con i corsi più generali più quello dedicato a PES PAV PEI ovvero la certificazione tecnica fondamentale nel settore elettrotecnico relativa alla prevenzione dei rischi elettrici.

Per saperne di più sui corsi, conoscere sedi, date e programma e per l’iscrizione clicca qui.

LEGGI Rischio incendio e auto elettriche? Ecco come e perchè e guarda il VIDEO con Massimo Degli Esposti e Nicola Armaroli