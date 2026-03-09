Installate in 5 regioni 3.740 ricariche Enel col bando PNRR







Installati in 5 regioni (e 21 province) 3.740 punti di ricarica Enel col primo bando PNRR. In arrivo ulteriori 1.200 punti previsti dal 2° e 3° bando.

Installate in 5 regioni, il 40% nel Sud Italia (e altri 1.200 in arrivo)

I 3.730 punti di ricarica ‘fast’ coprono Campania, Lazio, Lombardia, Puglia e Sicilia. Quanto alle province, 298 sono le colonnine nella provincia di Napoli, 227 in quella di Milano, 111 in quella di Bari, 112 in quella di Catania e 396 in quella di Roma. Le installazione sono state rese possibili anche grazie ai fondi messi a disposizione dal Next Generation EU dell’Unione Europea. Con il 2° e 3° bando PNRR si arriverà a circa 5mila punti di ricarica in 9 regioni. Coprendo Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Campania, Puglia e Sicilia. Circa il 40% delle installazioni è nel sud Italia. Il Gruppo Enel ha così raggiunto il 50% delle assegnazioni ad oggi aggiudicate nei 3 Bandi PNRR per le infrastrutture di ricarica in contesto urbano.

Potenza fino a 90 kW, pagamento anche con bancomat o carta

Le stazioni di ricarica installate hanno una potenza fino a 90 kW per singolo connettore e possono servire due veicoli in contemporanea. Consentendo un rifornimento rapido. Per accedere alle colonnine sono disponibili app e card Enel On Your Way, oltre a quelle degli oltre 160 Mobility Service Providers nazionali ed esteri interoperabili. Grazie alla presenza del POS, è inoltre possibile pagare direttamente alla colonnina con bancomat o carte di credito. Per celebrare il traguardo, Enel ha inaugurato la stazione realizzata di fronte alla sede del Ministero dell’Ambiente, in via Cristoforo Colombo 72, a Roma All’evento hanno partecipato, Simone Tripepi, Head of charging point operator di Enel. Fabrizio Iaccarino, Responsabile Affari Istituzionali Italia di Enel. Giorgio Centurelli, Capo Segreteria Tecnica del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. E Fabrizio Penna, Capo Dipartimento Unità di Missione per il PNRR del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.