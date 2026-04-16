Installata e mai attivata, anche nel bergamasco: perché?













Installata e mai attivata: anche dal bergamasco arriva la segnalazione di una colonnina inspiegabilmente spenta da anni. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Installata e mai attivata, per forza siamo ultimi in Europa

“B uongiorno, vi disturbo per portarvi a conoscenza di una colonnina 50kW di ricarica auto elettriche che non funziona dalla sua istallazione. Installazione avvenuta qualche anno fa e situata in via Europa a Medolago (Bergamo). La ditta fornitrice mi dice che è competenza del Comune, l’ufficio tecnico del comune di Medolago mi ripete da tempo che c’è un guasto e che sarà riparata a breve. Ma questo non succede. A questo punto chiedo a voi come sia possibile che in fase di transizione ecologica possa succedere questo. Considerando che probabilmente questa colonnina è stata finanziata con soldi pubblici e che siano le istituzioni i primi a non credere nella transizione ecologica. Se l’Italia è l’ultimo paese in Europa come vendita auto elettriche, quanto sopra è già una spiegazione. Grazie. Allego foto (sopra). Cordialmente“. Alberto Pasini

Qualcosa si sta facendo, ma ancora non basta. E chi ci si trova…

Risposta. In realtà il problema della mancata o ritardata attivazione non è soltanto italiano, ma questo non ci è di grande consolazione. Di solito occorrono alcuni mesi per mettere in funzione una colonnina, ma quando si parla di anni ti cadono le braccia. E soprattutto cadono a chi quella ricarica vorrebbe utilizzarla perché comoda a casa o al lavoro. Al 31 marzo, secondo l’ultima rilevazione di Motus-e, i punti di ricarica in Italia erano 73.047, più che sufficienti per il modesto parco circolante. Il problema è che un 15% circa non funziona, per cause di vario genere. Qualcosa si sta facendo, ma forse più che a nuove installazioni sarebbe meglio pensare a come far funzionare le colonnine esistenti. Quanto alle responsabilità. noi crediamo che chi installa una colonnina avrebbe tutto l’interesse a farla marciare… In realtà il problema dellanon è soltanto italiano, ma questo non ci è di grande consolazione. Di solito occorrono alcuni mesi per mettere in funzione una colonnina, ma quando si parla di anni ti cadono le braccia. E soprattutto cadono a chi quella ricaricaperché comoda a casa o al lavoro. Al 31 marzo, secondoi punti di ricarica in Italia eranopiù che sufficienti per il modesto parco circolante. Il problema è che un, per cause di vario genere. Qualcosa si sta facendo, ma forse più che a nuove installazioni sarebbe meglio pensare a come far funzionare le colonnine esistenti. Quanto. noi crediamo che chi installa una colonnina avrebbe tutto l’interesse a farla marciare…