Insostenibile lentezza nell’attivare le nuove colonnine: Eugenio, un fedele lettore, cita altri esempi dalla sua Carpi, in Emilia. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Insostenibile lentezza: altri due esempi da Carpi

“T ra i mille mali che tormentano la faticosa transizione del nostro paese verso la mobilità elettrica c’è un problema di fondo. Ben noto, purtroppo, e già evidenziato in tante altre situazioni simili: l’insostenibile LENTEZZA con cui vengono attivate sia le le stazioni sia le singole colonnine. Dalla mia città vi porto due ulteriori esempi: 1) In aprile Electrip da 10colonnine a singolo connettore da 400 kW presso il Centro Commerciale Borgogioioso di Carpi. A 4 minuti dal casello della A22 Modena-Brennero. La stazione, ultimata a inizio giugno, da ormai 7 mesi giace inerte e transennata in attesa della tanto sospirata attivazione. Come testimonio con la foto scattata un mese fa col centro commerciale già addobbato per le feste, ma purtroppo ancora attuale (ho verificato). ra i mille mali che tormentano la faticosa transizione del nostro paese verso la mobilità elettrica c’è un problema di fondo. Ben noto, purtroppo, e già evidenziato in tante altre situazioni simili:con cuisia le le stazioni sia le singole colonnine. Dalla mia città vi porto due ulteriori esempi:In aprile vi segnalavo la creazione di una stazionea singolo connettorepresso il Centro Commerciale BorgogioiosoA 4 minuti dal casello della A22 Modena-Brennero. La stazione, ultimata a inizio giugno,e transennata in attesa della tanto sospirata attivazione. Come testimonio con la foto scattata un mese fa col centro commerciale già addobbato per le feste, ma purtroppo ancora attuale (ho verificato).

Mesi e mesi ad aspettare che una stazione Electrip e una Enel X entrino in funzione…

2) Ricorderete anche che in settembre l’UNICA colonnina AC a singola presa Tipo 2 dell’intero ampio quartiere in cui vivo con una fiammante colonnina DC da 100 kW a doppio connettore. Totalmente inattesa e largamente sovradimensionata, sarebbe stato sufficiente aggiungere una seconda presa Tipo 2. Ebbene, installata la nuova colonnina DC verso metà settembre, da ormai 3 mesi e mezzo anch’essa si erge inutilmente inerte nel quartiere. Quartiere che da altrettanto tempo si trova così ad essere stato di fatto privato di punti di ricarica. E questo fa ancora più specie considerando che il gestore della precedente colonnina AC e della nuova DC è sempre Enel, sempre lei… Con i migliori auguri per un elettrizzante Anno Nuovo! “. Eugenio Davolio, Carpi (Mo). Ricorderete anche che in settembre vi segnalavo la stranezza di vedere sostituitaa singola presa Tipo 2 dell’intero ampio quartiere in cui vivo con una fiammantea doppio connettore. Totalmente inattesa e largamente sovradimensionata, sarebbe stato sufficiente aggiungere una seconda presa Tipo 2. Ebbene, installata la nuova colonnina DC verso metà settembre, da ormaianch’essa si erge inutilmente inerte nel quartiere. Quartiere che da altrettanto tempo si trova così ad essere stato di fatto privato di punti di ricarica. E questo fa ancora più specie considerando che il gestore della precedente colonnina AC e della nuova DC èsempre lei… Con i migliori auguri per un elettrizzante Anno Nuovo! “.

Risposta . Le statistiche dicono che la situazione sta migliorando, ma non abbastanza. Secondo Motus-e, i punti di ricarica installati ma in attesa dell’allaccio alla rete sono passati dal 18% del terzo trimestre 2024 al 14% nello stesso periodo 2025. I progressi ci sono, ma i casi di Carpi confermano che bisogna fare di più. Anche se sappiamo che il problema non è solo italiano, ma comune a tutta Europa.