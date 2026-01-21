Inquinamento urbano, il report ISDE: livelli incompatibili con la salute pubblica

L’inquinamento atmosferico continua a rappresentare una delle principali emergenze sanitarie nelle città italiane. A fotografare una situazione critica e persistente è l’ultimo report di ISDE Italia. L’esposizione cronica agli inquinanti nel 2025 supera ancora ampiamente i limiti considerati compatibili con la tutela della salute pubblica, confermando ritardi strutturali nel rispetto degli standard europei e delle linee guida dell’OMS.

L’analisi, elaborata dall’Associazione di medici per l’ambiente sulla base dei dati forniti da Arpa/Appa, è stata condotta su 27 centri urbani e ha evidenziato come le politiche adottate finora non siano sufficienti a ridurre in modo significativo l’impatto dell’inquinamento sulla popolazione.

Emissioni urbane, quanto pesano sulla salute

Secondo ISDE, le principali fonti di emissione restano l’uso di combustibili fossili per il riscaldamento domestico e il traffico stradale e marittimo, due elementi che continuano a caratterizzare il metabolismo energetico delle città italiane. La mancanza di una riduzione strutturale di queste fonti si traduce in un’esposizione quotidiana che ha effetti diretti e misurabili sulla salute pubblica. Il report sottolinea come interventi più incisivi avrebbero benefici immediati non solo sul clima, ma anche sulla riduzione di patologie respiratorie, cardiovascolari e di mortalità precoce.

PM 2,5, l’inquinante “fine” è il più critico

Tra gli inquinanti monitorati, il particolato fine PM 2,5 emerge come il principale fattore di rischio. E’ infatti indicato come il più pericoloso a livello globale per la sua capacità di penetrare in profondità nei polmoni e nel circolo sanguigno, generando effetti sistemici.

Sulla base delle stime del report, la concentrazione media annua supera i limiti fissati dalla UE in 25 delle 27 città italiane analizzate, con le situazioni più gravi a Milano, Torino e Padova. Ancora più allarmante è il numero di superamenti giornalieri: nel capoluogo lombardo si contano 206 giorni oltre soglia, contro un massimo consentito di 18 all’anno.

In generale, tutte le città monitorate presentano medie annuali superiori ai valori raccomandati dall’OMS.

In tutti questi centri si registrano circa 6.700 morti premature attribuibili all’esposizione al PM 2,5, un dato che conferma il ruolo centrale di questo inquinante nella crisi sanitaria urbana.

L’impatto del particolato fine non è però uniforme. Ad esempio, a Milano, il PM 2,5 incide fino al 14% dei decessi non traumatici, mentre a Roma si stimano circa mille morti (6%) riconducibili allo stesso inquinante.

Questi dati rafforzano la necessità di politiche locali differenziate ma coordinate, capaci di intervenire sulle specificità dei contesti urbani.

Inquinamento da traffico, anche navale

Accanto al PM 2,5, il report evidenzia criticità diffuse per il biossido di azoto (NO₂), inquinante fortemente correlato al traffico veicolare. In tutte le città studiate, i limiti giornalieri fissati dall’Oms risultano superati per almeno metà dei giorni dell’anno.

I casi più estremi si registrano in città portuali come Napoli, Palermo, Catania e Genova, in cui contribuisce in negativo anche il trasporto navale. Tuttavia, livelli elevati di NO₂ sono presenti per gran parte dell’anno anche in metropoli come Roma, Torino e Milano, a conferma di un carico di traffico stradale ancora molto elevato e poco compatibile con gli obiettivi di qualità dell’aria.

Una emergenza che richiede scelte rapide

Per Roberto Romizi, presidente di ISDE Italia, “i dati del 2025 confermano senza ambiguità che l’inquinamento atmosferico nelle città italiane è un’emergenza sanitaria strutturale. Non siamo di fronte a episodi occasionali, ma a un’esposizione cronica che incide ogni giorno sulla salute dei cittadini, in particolare di bambini, anziani e persone fragili”.

L’Associazione lancia perciò l’allarme. Rimandare ancora l’adozione di politiche efficaci – dalla riqualificazione energetica degli edifici alla riduzione del traffico motorizzato – significa accettare un carico evitabile di malattie e morti premature, in un contesto in cui le soluzioni tecnologiche e regolatorie sono già disponibili.

