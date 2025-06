Innovazione agricola: altri 47 milioni per robot, droni, sensori

Gli agricoltori sono per l’innovazione agricola. La conferma arriva dal tasso di adesione alle iniziative di finanziamento sul tema. Si tratta del fondo innovazione gestito da Ismea che ha fatto il botto. Così tante domande nel 2024 non sono state finanziate e invece di fare un nuovo bando nel 2025 si è fatta scorrere la graduatoria. Ma ora arrivano altri 47 milioni. Un bando per il 2025.

Cosa finanzia il fondo innovazione?

L’innovazione agricola secondo il fondo gestito da Ismea, con risorse del ministero all’agricoltura, finanzia le «migliori tecnologie disponibili per la gestione digitale dell’impresa» più soluzioni robotiche, sensoristica, piattaforme e infrastrutture 4.0, per il risparmio dell’acqua e la riduzione dell’impiego di sostanze chimiche e per la valorizzazione di scarti e sottoprodotti.

Un processo che tende a sostituire i vecchi macchinari inquinanti, ancora si vedono in giro macchine che rilasciano fumi come le locomotive del secolo scorso, con dispositivi a emissioni zero.

Si punta anche a tutelare una risorsa che con il riscaldamento globale sta diventando sempre più scarsa: l’acqua. Infine la riduzione della chimica in campo e l’avvio dell’economia circolare in agricoltura con il recupero degli scarti o sottoprodotti.

Oltre l’agricoltura gli investimenti interessano anche i settori della pesca e dell’acquacoltura.

I nuovi fondi anche per aziende agromeccaniche

Vista l’alta adesione e il buon successo dell’iniziativa nel 2024 è stato approvato un decreto legge dal Consiglio dei ministri che ha alimentato la dotazione del fondo per l’innovazione in Agricoltura con altri 47 milioni di euro per il 2025.

Attenzione il fondo è stato istituito per sostenere non solo le imprese agricole, ma anche quelle agromeccaniche. Dato interessante perché oltre la transizione digitale si offre sostegno economico alla transizione nei macchinari. In altri termini si finanziano le imprese che investono in nuovi trattori quindi anche elettrici che si stanno sempre più affacciando sul mercato.

Senza dimenticare le soluzioni robotiche che sono già in fase avanzata per quanto riguarda alcune funzioni: pensiamo al diserbo meccanico con macchine alimentate anche da pannelli solari e che permettono di quasi azzerare l’uso di sostanze chimiche. Poi i droni che permettono di rendere concreta l’agricoltura di precisione ovvero ottimizzare i trattamenti e l’uso delle risorse idriche grazie alla mappatura dei terreni e l’individuazione delle reali necessità delle piante.

Incentivi generosi

Il fondo innovazione è molto generoso con le aziende agricole grazie a contributi a fondo perduto fino al 65% della spesa, si sale all’80% per i giovani agricoltori under 40. Un tentativo di attirare i giovani ad investire nell’attività agricola. Per i dettagli bisogna aspettare il consueto iter burocratico e seguire gli aggiornamenti del sito Ismea.