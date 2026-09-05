Innamorato della Subaru Uncharted: la compro?



















Innamorato della Subaru Uncharted (e dotato di fotovoltaico con ricca produzione) un lettore chiede consiglio: la compro? Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Innamorato della Subaru Uncharted, fa per noi?

“S iamo una famiglia con due bambini, e vorremmo acquistare la nostra prima auto elettrica. Abbiamo esigenza di una 4×4 perché abitiamo in montagna e ci siamo innamorati della Subaru Uncharted 4xe. Abbiamo la fortuna di avere un impianto fotovoltaico da 10kW, ma con una colonnina da 220 nonostante abbiamo a disposizione la 380 in garage e abbiamo 10kW al contatore. Sapendo che la macchina in oggetto carica a 22kWm vorrei installare una colonnina a 380, ma non so che tipo e marca prendere….consigli? Contate che noi annualmente vendiamo circa 3.000kwh a Enel per l’esubero di corrente prodotta. In sintesi, noi in media percorrendo circa 18/20.000 km all’anno....Alla luce di tutto questo….quest’auto può essere adatta a noi? Grazie mille. Vi seguo sempre “. Fabian Santi

Risposta. Un’auto deve anche piacere e se si è innamorati della Uncharted…perché no? Tanto più che Subaru propone 5 mila euro di sconto su tutte le versioni (la 4xe con trazione integrale passa da 47.900 a 42.900). Si tratta di un modello sviluppato con Toyota, a cui si deve gran parte del lavoro. Di suo la Subaru dice di avere curato in particolare la messa a punto dello sterzo e delle sospensioni. Oltre alla finalizzazione del design, naturalmente. La versione a trazione integrale con 77 kWh di batteria offre un’autonomia di 495 km. Con un motore per asse e 343 CV di potenza totale. Notevole anche l’accelerazione da 0 a 100 km/h: solo 5 secondi, una fucilata. Ricarica in AC fino a 22 kW (dato non trascurabile) e in DC fino a 150 (da 10% a 80% in 28 minuti). Quindi: auto molto divertente da guidare e prezzo, in questa fase di lancio, sicuramente competitivo. Se invece si vuole spendere meno, c’è la versione base la trazione è anteriore, con motore da 167 Cv e batteria da 57,7 kWh per 451 km di autonomia dichiarata. Non male anche questa.

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