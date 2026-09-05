Innamorato della Subaru Uncharted: la compro?

Innamorato della Subaru Uncharted, fa per noi?
Risposta. Un’auto deve anche piacere e se si è innamorati della Uncharted…perché no? Tanto più che Subaru propone 5 mila euro di sconto su tutte le versioni (la 4xe con trazione integrale passa da 47.900 a 42.900). Si tratta di un modello sviluppato con Toyota, a cui si deve gran parte del lavoro. Di suo la Subaru dice di avere curato in particolare la messa a punto dello sterzo e delle sospensioni. Oltre alla finalizzazione del design, naturalmente. La versione a trazione integrale con 77 kWh di batteria offre un’autonomia di 495 km. Con un motore per asse e 343 CV di potenza totale. Notevole anche l’accelerazione da 0 a 100 km/h: solo 5 secondi, una fucilata. Ricarica in AC fino a 22 kW (dato non trascurabile) e in DC fino a 150 (da 10% a 80% in 28 minuti). Quindi: auto molto divertente da guidare e prezzo, in questa fase di lancio, sicuramente competitivo. Se invece si vuole spendere meno, c’è la versione base la trazione è anteriore, con motore da 167 Cv e batteria da 57,7 kWh per 451 km di autonomia dichiarata. Non male anche questa.
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