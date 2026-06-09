InMotion P6, il monociclo elettrico da 150 km/h. Follia?













Un monociclo con batteria da 4,2 kWh, motore da 20 kW di picco e una velocità dichiarata che sfida qualsiasi logica urbana. Il nuovo InMotion P6 porta i monocicli elettrici in un territorio mai esplorato prima.

Il nuovo P6 di InMotion, produttore cinese tra i più conosciuti nel settore dei monocicli elettrici, ha presentato il suo nuovo modello di punta con numeri che sembrano usciti da una scheda tecnica motociclistica più che da quella di un monociclo.

Secondo quanto dichiarato dall’azienda, il P6 è in grado di raggiungere una velocità massima di 150 km/h, grazie a un motore da 6 kW continui e 20 kW di picco alimentato da una piattaforma elettrica a 235 volt. Un valore impressionante, che lo collocherebbe di gran lunga al vertice della categoria dei monocicli elettrici.

Una batteria da auto, quasi

A rendere possibili questa prestazione è una batteria da ben 4.200 Wh realizzata con celle Samsung 50S. Per dare un riferimento, la capacità energetica è paragonabile o anche superiore a quella di molti scooter elettrici. L’autonomia dichiarata arriva fino a 150 chilometri con una singola ricarica.

Il sistema elettrico utilizza un’architettura particolarmente sofisticata, ispirata a quella delle auto elettriche, con gestione separata delle funzioni di monitoraggio, distribuzione e sicurezza della batteria. InMotion parla apertamente di una soluzione “Tesla-grade”, pensata per garantire maggiore efficienza e minore surriscaldamento.

Sospensioni da off-road e ricarica rapida

Il P6 non punta soltanto sulla velocità. Il monociclo utilizza una ruota da 20 pollici, sospensioni idrauliche con escursione di 90 millimetri e un peso complessivo di circa 51 chilogrammi. Numeri che lo collocano nella fascia premium del mercato.

La ricarica può arrivare fino a 14 ampere, consentendo tempi sensibilmente inferiori rispetto ai monocicli tradizionali. Non mancano funzioni connesse come GPS integrato, sistema antifurto, monitoraggio remoto e aggiornamenti software via app.

Ma serve davvero un monociclo da 150 km/h?

Ok, e ora arriviamo al punto della questione. Ammettendo che esistano luoghi in cui sia legalmente possibile utilizzare un monociclo con queste caratteristiche, ha davvero senso progettare un veicolo capace di raggiungere i 150 km/h ma privo della stabilità, della frenata e della manovrabilità di una moto o di un’auto?

Non a caso la stessa InMotion presenta il P6 come un prodotto destinato a utenti molto esperti e non certo ai principianti. Del resto, già oggi la maggior parte dei monocicli elettrici più performanti si ferma ben al di sotto dei 100 km/h.

Secondo questo ragionamento, proprio a voler trovare un senso al P6, potremmo paragonarlo a un’hypercar nel mondo dei monocicli elettrici: estrema, eccessiva. Anche nel prezzo: 5.199 euro.