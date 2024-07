Iniziano le giostre, finisce la ricarica

Iniziano le giostre con le sagre estive e i Comuni rendono inaccessibili le colonnine. Succede di nuovo nel novarese, come segnala Bruno. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Iniziano le giostre e la colonnina Be Charge resta imprigionata, possibile?

“Allego una foto a dimostrazione di quanto in Italia sia ben vista l’ auto elettrica e l’ attenzione posta dai vari enti. Siamo nel Comune di Borgolavezzaro, (Novara) nel grande parcheggio ingresso paese da Mortara: tutti gli anni nel mese di luglio colonnina inaccessibile per tutto il mese“. Bruno Molinari

Perché installarle sapendo che diventeranno inaccessibili?

Risposta. Queste situazioni si verificano tutti gli anni (qui uno dei tanti precedenti) e ti fanno sorgere un interrogarivo legato al fatto che sagre e feste non sono eventi improvvisi e imprevedibili. Sono ricorrenze che si ripetono ogni anno nelle stesse date, bloccando intere zone dei centri storici. Possibile che non se ne sia tenuto conto al momento di installare la colonnina? E che non ci fosse un’altra location accessibile 12 mesi su 12? Il fatto è che molti Comuni continuano a considerare le auto elettriche un capriccio per miliardari: che si arrangino a ricaricarle. Possibile che chi le colonnine le installa non trovi una zona accessibile tutto l’anno?