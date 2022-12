Iniziamo bene: il ministro Lollobrigida contro i trattori elettrici

In due mesi abbiamo visto arrivare molti nuovi modelli di trattori elettrici, alcuni prototipi ma anche pre-serie, e stanno partendo le linee di produzione. Si annunciano fino a 4mila unità l’anno. E’ l’Italia è in prima fila mondiale. Nel Pnrr sono previsti finanziamenti per il loro acquisto, ma il ministro all’agricoltura Francesco Lollobrigida rema contro.

Il ministro di Fdi usa queste parole sull’impianto del Pnrr: “Meno bene altri capitoli condizionati da impostazioni ideologiche, come gli incentivi ai trattori elettrici o altri che si sono scontrati con l’aumento dei costi delle materie prime“.

I trattori elettrici sono ideologia e non salute?

Ecco le parole dedicate ai trattori elettrici in un’intervista di Lollobrigida al Sole24Ore: “L’esempio eclatante è quello delle macchine elettriche o a biometano cui sono riservati fondi Pnrr e che sul mercato non sono disponibili nelle dimensioni e caratteristiche che ne permettano un utilizzo in agricoltura. I dati dicono che nel 2021 a fronte di 5mila trattori venduti sa quanti sono stati quelli elettrici? Dodici“.

Con i fondi del Pnrr potrebbero moltiplicare le vendite ma il ministro proprio non ne vuole sentire. Ecco cosa vuole fare, anzi non far fare: “Se l’obiettivo è ridurre le emissioni di CO2, va incentivato un sistema di rottamazione dei trattori di vecchia generazione e inquinanti, con macchine agricole “Stage V” con emissioni inferiori di quasi il 100%. Se così fosse, sarebbe possibile raggiungere in una prima fase 10mila beneficiari e in una seconda 15mila“.

Al ministro: tutti i motori termici inquinano

Dalle parole di Lollobrigida sembra che le più recenti propulsioni termiche non siano inquinanti. Chiaro che rispetto a macchine con decenni di vita ci sono stati significativi miglioramenti, ma le emissioni restano. Altro che “riduzione di quasi il 100%”. Per di più tutti i motori termici emettono sostanze inquinanti che i guidatori respirano per ore.

Al ministro sono arrivati in soccorso i rappresentanti di Federacma, la federazione nazionale dei commercianti macchine agricole, che in un comunicato plaudono a Lollobrigida: “Il ministro ha ragione sui trattori elettrici nel Pnrr“.

Come giustificano questa posizione? “Ipotizzare che si possano raggiungere 10.000 beneficiari entro fine 2024, abbattendo le emissioni del 95% sostituendo le macchine agricole solamente con quelle a trazione elettrica o a biometano è oggi praticamente impensabile“.

Una sfida ma bisogna iniziare

La sfida non è semplice, sappiamo bene che la produzione di trattori elettrici sta prendendo il via in questi mesi ma la posizione del ministro e dei commercianti sembra ideologica. Una parte dei trattori potrebbe essere elettrica.

Se esiste un problema di quantità questo non significa che l’elettrico non abbia i suoi vantaggi e benefici non solo in termini ambientali generali ma anche sulla salute dei lavoratori: “Ciò non risponderebbe neppure a quelli che sono gli obiettivi concreti che il nostro Paese può raggiungere in termini di impatto ambientale, sicurezza sul lavoro e riduzione del consumo di carburanti con il Pnrr. Raccogliamo, pertanto, con grande apprezzamento le parole del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, che ha ricordato l’assurdità dell’attuale impostazione della misura“. Queste le parole di Andrea Borio, presidente di Federacma.

Il rappresentante dei commercianti sottolinea: “È quantomai necessario calibrare nel modo più efficiente e utile il bando relativo alla meccanizzazione agraria che, stando alle tempistiche previste, sarà emanato nel primo trimestre 2023 con uno stanziamento di ben 400 milioni di euro, con contributi in conto capitale al 40% e sino al 50% per i giovani – aggiunge Borio – In Italia si contano 1 milione e 800mila trattrici, la maggior parte immatricolate prima del 2000. Di queste, i dati Inail ci dicono che 560mila sono totalmente sprovviste di qualunque tipo di protezione“.

Sarebbe interessante sapere anche cosa ne pensa l’Inail di macchine che possono provocare malattie professionali.

Giuste le considerazioni sulle protezione ma anche i polmoni sono colpiti pesantemente dai gas di scarico. Per questo sarebbe meglio non minimizzare il sistema di propulsione come si legge nel comunicato: “Se il nostro Paese vuole avere un beneficio reale dall’utilizzo dei fondi del Pnrr, migliorando l’impatto ambientale e la vita di chi lavora nelle campagne, piuttosto che concentrarsi sulla tipologia di trazione, se elettrica o a biometano sarà determinante destinare i fondi per i mezzi con potenza massima 120 CV, andando così a sostituire in via prioritaria i trattori vetusti ante 1996 ed escludendo magari coloro che hanno già potuto beneficiare di altri incentivi. Solo così toglieremo dalle strade mezzi inefficienti, inquinanti e poco sicuri per la vita di chi lavora”.

Insomma, la solita argomentazione, già proposta dalla parte più retriva dei costruttori di auto contro il blocco dei motori termici dal 2035.

