L’Italian Bike Festival 2024 apre oggi i cancelli. Da venerdì 13 a domenica 15 tutti gli appassionati di due ruote a pedali non possono perdersi l’appuntamento all’interno del circuito di Misano.

I cancelli saranno aperti venerdì 13 settembre, dalle 12 alle 19, sabato 14 settembre dalle 10 alle 19, domenica 15 settembre dalle 10 alle 18. L’accesso è gratuito con registrazione obbligatoria on line, al link https://italianbikefestival.net/registrati/, l’ingresso è consentito fino a 30 minuti prima della chiusura.

Tutti gli appuntamenti dell’Italian Bike Festival 2024

La Gialla Cycling

Il palinsesto di eventi ciclistici che va in scena in concomitanza con IBF – Italian Bike Festival aprirà con il settore giovanile: la gara Tipo Pista riservata agli atleti appartenenti alle categorie federali Allievi ed Esordienti si svolgerà sulla pista del Misano World Circuit in un anello di 900 metri con partenza alle 16:30. Gli atleti si sfideranno utilizzando biciclette da strada, ci saranno volate intermedie ogni 4 giri per rendere la competizione ancora più dinamica.

IBF Tourism.

Nell’area expo di riferimento per il cicloturismo, dove sarà possibile incontrare guide e tour operator, scoprire nuove destinazioni e bike hotel, inizieranno gli incontri di approfondimento e networking sul palco dell’Arena Talk Turismo per parlare di itinerari, ciclovie, tradizioni, territori e best practice con i rappresentanti delle diverse regioni e province italiane.

Tre i talk previsti, alle 14.30 “Bici e Treno per Smart Mobility e Cicloturismo” in collaborazione con Trenitalia; “Le grandi ciclovie d’Italia” in collaborazione con Viaggio Italiano, alle 15.30 e alle 16.30 “Emilia-Romagna e Tour de France. Risultati e prospettive” a cura dell’European Media Cycling Contest (EMCC), l’happening ciclistico organizzato da Apt Servizi Emilia-Romagna e Visit Romagna. In caso di pioggia i talk saranno trasferiti all’interno del Pit Building.

OSPITI E ATLETI

Fabio Aru (stand Specialized – L12); Erika Bianchi (stand Orbea – R22); BlondiEbike (stand FSA – G1); Virginia Cancellieri (stand Orbea – R22); Chiara Ciuffini (stand Specialized – L12); Filippo Ganna (dalle 13.00 alle 15:00 stand Pinarello – G4; dalle 16:00 alle 18:00 stand Gobik – K10); Eva Lechner (stand FSA – G1); Luca Lombardo (stand Orbea – R22); Riccardo Magrini (stand Amaro del Ciclista – K4); Ned Overend (stand Specialized – L12); Marius Roren (stand FSA – G1); Stefano Udeschini (stand Orbea – R22) ed Elia Viviani (dalle 13:00 alle 15:00 stand Pinarello – G4; dalle 16:00 alle 17.00 stand Gobik – K10; dalle 17:00 alle 18:00 stand DMT – V10).

Informazioni utili

L’accesso è gratuito con registrazione obbligatoria al seguente link: https://italianbikefestival.net/registrati/

Come raggiungere il Misano World Circuit https://italianbikefestival.net/come-arrivare/

in auto: prendere l’uscita autostradale per Cattolica

in treno: da Riccione proseguire con il collegamento per Misano Adriatico

in aereo: con voli nazionali ed internazionali dagli aeroporti di Bologna, Milano, Rimini

Shimano Bike Parking

All’ingresso di via del Carro 30 sarà allestito un grande parcheggio custodito e gratuito per bici, aperto venerdì 13 settembre (dalle 9 alle 19), sabato 14 settembre (dalle 10 alle 19) e domenica 15 settembre (dalle 10 alle 18).

Maggiori informazioni

IBF – Italian Bike Festival https://italianbikefestival.net/

La Gialla Cycling https://giallacycling.com/

