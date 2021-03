Infotainment della 500 e Honda e / Le prove degli altri

Infotainment della Nuova 500 elettrica e Honda e. Un’altra rassegna di prove svolte da grandi testate internazionali, dopo Dacia Spring e VW ID.4 (qui).

Infotainment: la 500 promossa dai tedeschi

È un segno dei tempi, è proprio vero che ormai le auto sono computer con le ruote. Il sito tedesco Auto Motor und Sport ha dedicato una prova specifica all’infotainment Uconnect della nuova Fiat 500. Premettendo che ormai, per essere giudicato positivamente, un modello deve offrire un’interconnessione tra smartphone e auto semplice e veloce. Fruendo così di ogni tipo di servizio digitale, compresi ovviamente musica e navigazione. “Con l’ultima generazione del sistema di infotainment – Uconnect 5 – la nuova Fiat 500 è al passo con i tempi”, scrive il sito tedesco. “Due grandi display catturano subito l’attenzione quando siedi al posto di guida. Al centro, dietro il volante a due razze, un display TFT da sette pollici fornisce le informazioni più importanti sull’auto. …Il grande tachimetro digitale domina l’immagine. Il tutto è incorniciato dal display dell’efficienza, che utilizza due barre per indicare la quantità di corrente assorbita dal motore elettrico o l’intensità di recupero dell’energia. Un indicatore della batteria sulla sinistra mostra il livello di carica e l’autonomia. Viene poi visualizzato il limite di velocità, fornito dal riconoscimento della segnaletica stradale“. Il giudizio è positivo, “Alles im Blick“, tutto in vista. Da segnalare per una testata sempre poco tenera con le auto italiane.