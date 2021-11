InfluenceMap e Greenpeace vs BMW e VW per le emissioni

InfluenceMap e Greenpeace contro BMW e Volkswagen per la lotta ai cambiamenti climatici. Dopo la COP 26, le sigle ambientaliste alzano il tiro. InfluenceMap e Greenpeace all’attacco: idee diverse I toni sono diversi: InfluenceMap ha messo nel mirino in particolare BMW, dando atto invece a Volkswsagen di un impegno maggiore. Mentre Greenpeace continua a incalzare proprio VW, anche con una nuova denuncia depositata il 9 novembre presso il tribunale di Braunschweig. Partiamo da InfluenceMap. Nel suo ultimo rapporto l’associazione ambientalista tedesca indica la BMW come principale oppositore della politica climatica in Germania e in Europa. InfuenceMap sostiene di avere esaminato un’ampia mole di documentazione, che copre sostanzialmente gli ultimi tre anni. Ricavandone un punteggio per i tre big dell’auto tedesca, Volkswagen-Audi, Mercedes e BMW. Ne emergerebbe che quest’ultima si è comportata in modo ambiguo. Da una parte lanciando campagne pubblicitarie all’insegna della sostenibilità, per auto elettriche come la iX e i4. E sponsorizzando il“tour a emissioni zero”dei Coldplay. Dall’altro facendo lobby con la Confindustria dell’auto tedesca, VDA, per indebolire e ritardare le normative “climatiche”.

Altra causa contro la Volkswagen

Di tutt’altro parere sul ruolo di Volkswagen è Greenpeace Germania, che ha intentato una nuova causa contro VW. L’accusa: non aver decarbonizzato l’azienda in linea con l’obiettivo di 1,5°C concordato a Parigi. A fine di ottobre, la Volkswagen aveva respinto un’ingiunzione di Greenpeace a ridurre più rapidamente emissioni di CO2 ed eliminare gradualmente i veicoli a combustione interna entro il 2030. Martin Kaiser, direttore esecutivo di Greenpeace Germania, spiega: “I negoziati alla COP26 di Glasgow indicano che l’obiettivo di 1,5 gradi è in gioco e può essere raggiunto solo con un audace cambio di rotta in politica e affari. Ma mentre le persone soffrono di inondazioni e siccità innescate dalla crisi climatica, le emissioni di CO2 dei trasporti continuano ad aumentare. Le aziende come Volkswagen devono assumersi la responsabilità e agire molto più rapidamente“. Greenpeace si è mossa sulla scia della sentenza di un tribunale olandese che, in una causa contro Shell, ha stabilito che le grandi società hanno una propria responsabilità climatica. Ordinando all’azienda di fare di più per proteggere il clima.